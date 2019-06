„Wandern hält fit und bringt Körper und Gemüt ins Gleichgewicht.“ Mit diesen Worten dankte der stellvertretende Ortsvorsteher, Klaus-Konrad Umbreit, den Wanderern, die sich in der Flößerhalle Wallbach am Sonntagmittag zur Siegerehrung versammelt hatten. Zuvor hatte sich der Vorsitzende der Wanderfreunde Wallbach, Gerald Ebner, über die 400 Wanderfreunde gefreut, die sich am Samstag und Sonntag an den 41. Internationalen Wandertagen beteiligt haben.

Dass es in diesem Jahr nicht ganz so viele wie im vergangenen Jahr gewesen sind, hatte aus seiner Sicht zwei Gründe: zum einen fand im schweizerischen Dagmarsellen zur selben Zeit ebenfalls ein Wandertag statt und zum anderen war es zum Wandern fast zu heiß, um die drei Strecken, die die Wanderfreunde Wallbach ausgelobt hatten, zu bewältigen.

Der fünf Kilometer lange Rundweg führte von der Flößerhalle in Richtung Brennet und am Rhein entlang, wieder zurück an den Start. Die zehn Kilometer lange Strecke machte einen Schlenker zum Bergsee, um dann auf die erste Strecke zurückzukehren.

Wanderer auch aus Frankreich

Die 20 Kilometer-Strecke war bei der Hitze von über 25 Grad kaum zu bewältigen. Sie führte ins Wehratal nach Wehr und wieder zurück. Neben den Wanderfreunden, die aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke mit einem Preis belohnt wurden, waren noch viele Teilnehmer aus anderen Wandervereinen gekommen. So etwa aus St. Peter-Glottertal oder aus Vogt bei Ravensburg. Die Autokennzeichen ließen außerdem auf Wanderer aus Frankreich, der Schweiz und aus den Kreisen Lörrach und Emmendingen schließen.

Neben den diesjährigen Gewinnern der Wanderpreise, ehrte Gerald Ebner, der gleichzeitig Landesvorsitzender des Deutschen Volkssportverbandes (DVV) ist, Ernst Büttgen von den Wanderfreunden Wehr-Öflingen für 40-jährige Mitgliedschaft. Er dankte den Helfern aus dem Wanderverein Wallbach, aber auch solchen die keine Mitglieder sind, für ihren ehrenamtlichen Einsatz, sowohl auf der Strecke als auch beim Bedienen in der Flößerhalle.

Das DRK, Ortsverband Bad Säckingen mit seinem Bereitschaftsleiter Michael Jänisch sorgte dafür, dass die Veranstaltung ohne nennenswerte Vorkommnisse über die Bühne ging. Ein Teilnehmer hatte einen Schwächeanfall, weil er wahrscheinlich zu wenig getrunken hatte. Ihm konnte geholfen werden.

Auch im nächsten Jahr richten die Wanderfreunde Wallbach zu Pfingsten, 31. Mai/1. Juni, wieder einen Wandertag aus, zu dem alle diesjährigen Teilnehmer und eine gute Portion mehr, erwartet werden.

Internationale Wandertage Wallbach: Ausrichter der Internationalen Wandertage waren die 30 aktiven Wanderfreunde Wallbach mit ihrem Vorsitzenden Gerald Ebner. Sie fanden in der Flößerhalle am Samstag, den 1. Juni von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 2. Juni von 7 bis 13 Uhr statt. Nur wer die erforderlichen IVV-Wertungsstempel nachweisen konnte, wurde am Schluss der Veranstaltung in die Wertung genommen.