von Vanessa Dai

Bad Säckingen (dai) Unter dem Motto „Voller Energie“ konnten sich Besucher am Samstag im Rahmen der Energiewendetage des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Informationen über regenerative Energiesysteme einholen. Nähere gab es zu erfahren über Sonnenenergiehäuser, Fernwärmeübergabestationen, Solarstromanlagen in Verbindung mit Wärmepumpen sowie Stromspeichermöglichkeiten. Für Bürgermeister Alexander Guhl steht fest: „Wir gehen, was die regenerativen Energiesysteme anbelangt, in die richtige Richtung“.

Im Rahmen der Energiewendetage standen die Stadtwerke mit Geschäftsführer Martin Ritter für Informationen zur Verfügung.

Auch das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg durfte nicht fehlen. Dort konnten Besucher auf rund 65 interaktiven Quadratmetern mehr über die wichtigsten Aspekte der energetischen Sanierung erfahren.

Die Energiewendetage leben vom Engagement der Bürger. „Eine Energiewende erreichen wir nicht durch Verbote. Wichtig ist es, die Leute davon zu überzeugen“, so der Bürgermeister. Denn obwohl am Freitag noch mehrere Millionen für den Klimaschutz demonstrierten, blieb die Zahl der Besucher am Energiewendetag in der Trompeterstadt überschaubar.

Das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg. Über interaktive Bildschirme konnten sich Besucher selbst erste Informationen über das Thema Sanierung einholen. Ein Energieberater aus der Umgebung führte die Möglichkeiten im Detail aus.

Auch die Bad Säckinger Bürger müsse man noch überzeugen. Martin Ritter – Geschäftsführer der Stadtwerke – betonte, dass die Infrastruktur in Bezug auf klimaneutralere Energiegewinnung in Bad Säckingen bereits seit Jahrzehnten bereitsteht. „Wenn das ganz Portfolio genutzt wird, sind wir auf einem sehr guten Weg“, so Ritter.

Das Thema der Elektromobilität werde auch in der Trompeterstadt immer wichtiger. „Genau aus diesem Grund bauen wir die Infrastruktur der Ladestationen in der Stadt weiter aus“, erklärte Ritter. Bis zum Jahresende werden 26 Ladestationen aufgestellt sein. Davon allein 18 in den Parkhäusern. Daneben sollen auch vermehrt Ladestationen in den Wohnquartieren bereitstehen. „Es ist wichtig, dass es auch in Wohnquartieren ausreichend Lademöglichkeiten gibt“, betonte Guhl.