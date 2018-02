Bad Säckingen Drei zusätzliche Fahrten: Rufbus ergänzt öffentlichen Nahverkehr im Kurgebiet

Ein neuer Rufbus für das Kurgebiet ergänzt das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in Bad Säckingen, wodurch es drei zusätzliche Fahrten vom Kurgebiet in die Innenstadt und zurück gibt. Wie das Angebot funktioniert, erfahren Sie hier.

Jetzt zeigt sich ein Licht am Ende des Tunnels. Um die Busverbindung im Kurgebiet zu verbessern, hat die Stadtverwaltung ab sofort einen Rufbus eingerichtet. Neben den regulären Fahrzeiten des Citybusses vom Kurgebiet in die Stadt und umgekehrt, kann zusätzlich zu weiteren Zeiten ein Bus angefordert werden. Wer den Rufbus benötigt, sollte spätestens mindestens eine Stunde vorher den Bus bei der Taxizentrale Kohlbrenner telefonisch anfordern. So bestehen jetzt unter der Woche vormittags zwei und am Nachmittag eine weitere Verbindung. Die Fahrt wird zum üblichen WTV-Tarif angeboten. Ansonsten gelten auch die Monats- und Jahresfahrkarten des WTV.

Bisher war die Citybusverbindung im Kurgebiet am schlechtesten aufgestellt. Vormittags fuhr der Bus lediglich einmal in die Stadt. Erst mittags ist er dann stündlich unterwegs. Eine Tatsache, über die sich Erwin und Edith Thole geärgert haben. Vor knapp drei Jahren kam das Ehepaar aus gesundheitlichen Gründen aus Überlingen nach Bad Säckingen. Die Nähe der Therme und der Kliniken veranlasste die 82-Jährige und den 90-Jährigen dazu, sich eine Wohnung im Kurgebiet zu kaufen. Vor vielen Jahren hat das Ehepaar sein Auto verkauft und ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. "Die einzige Verbindung stadteinwärts am Vormittag ist um 10.41 Uhr", sagt Erwin Thole. "Doch die Arzttermine in der Stadt sind bereits morgens und auch die Kinder, die hier oben wohnen, kommen nicht in die Schule", beklagt der 90-Jährige.

Bürgermeister Alexander Guhl zeigte Verständnis für das Anliegen des Paares und sah sich daraufhin den Busfahrplan einmal genauer an. Im Kurgebiet war der Bus bisher nur einmal vormittags und viermal am Nachmittag unterwegs. Die Linien in den anderen Stadtgebieten verkehren öfters. Das Problem ist aber laut Guhl, dass in Bad Säckingen nur noch ein Stadtbus für alle Linien unterwegs ist. "Und ein Busfahrer kann schlichtweg nicht mehr fahren", so der Bürgermeister.

"Es ist schlichtweg kein Geld vorhanden, um einen weiteren Stadtbus anzuschaffen", sagt Alexander Guhl. Darum brachte Guhl den Rufbus ins Spiel. Bereits seit einigen Jahren ist von Bad Säckingen aus ein Rufbus sowohl in die Ortsteilen Wallbach, Rippolingen und Harpolingen, aber auch auf dem Hotzenwald nach Egg, Rickenbach und Herrischried unterwegs. "Der Rufbus für die Ortsteile und den Hotzenwald wird täglich abgerufen", erklärt der Bürgermeister. Daher war es auch eine gute Lösung für ihn, einen Rufbus im Kurgebiet einzurichten. "Das ist für mich eine gute Lösung, um individuelle Bedürfnisse zu befriedigen", erklärt Alexander Guhl.

In den neuen Rufbus investiert die Stadt 5000 Euro. "Das ist gut angelegtes Geld", sagt Guhl weiter. Denn so muss kein weiterer Bus eingesetzt werden, der oftmals leer unterwegs ist. Denn der Rufbus fährt nur zu den auf dem Fahrplan ausgewiesenen Zeiten, wenn er angefordert wird. "Der Rufbus ist nicht nur eine Chance für das Ehepaar Thole und die übrigen Anwohner des Kurgebietes, sondern auch für die Bürger, die von der Stadt aus ins Kurgebiet möchten", ist sich Bürgermeister Alexander Guhl sicher.

Wie der Rufbus funktioniert