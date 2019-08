von sk

Der Überfallene, ein 27 Jahre alter Mann, hatte gegen 22 Uhr von einem Geldautomaten einer Bank in der Innenstadt Geld geholt. Er verließ zu Fuß die Bank und befand sich in der Basler Straße in Höhe des Hiddigeigeiweges, als von hinten drei Männer angerannt kamen.

Einer drückte das Opfer gegen einen Zaun, der zweite verlangte sein Geld und der dritte stand zunächst Schmiere. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zog der dritte ein Klappmesser und bedrohte den Überfallenen damit. Dieser übergab den Dreien den zuvor abgehobenen dreistelligen Bargeldbetrag. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß. Der Überfallene erstattete am Freitag Anzeige und beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt. Alle drei waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwei ca. 170 bis 175 cm groß, der Dritte war kleiner (ca. 170 cm). Alle Drei hatten einen sogenannten „Hipster-Haarschnitt“ mit Seitenscheitel. Der erste Täter trug einen schwarzen Trainingsanzug und schwarze Sportschuhe, der zweite einen schwarzen Polo-Pullover und eine schwarze Jogginghose. Dieser war muskulös und sprach deutsch mit Akzent. Der Dritte hinkte, trug eine augenscheinliche silberne Rolex-Nachbildung und einen dunklen Pullover. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07741/83160 um Hinweise zu den geflüchteten Tatverdächtigen.