von sk

Grund zur Freude: Die Rippolinger Sportlerin ist nun auch Gewinnerin der Swedisch Open und bestätigt damit ihre herausragende Form. Eine gemischte Mannschaft aus Rippolingen nahm kürzlich an den offenen schwedischen Meisterschaften im Doppelaxtwerfen in Hällefors/Schweden teil. Zum Turnier waren neben zahlreichen Schweden, Axtwerfer aus Tschechien, der Schweiz und Deutschland angereist, die das Turnier meist mit einem kleinen Urlaubsaufenthalt verbanden.

Wettbewerb der Männer

Über Clubgrenzen hinweg zogen Heike Rösch, Peter Diesner und Horst Rösch als Südbadisches Team Rippolingen im Mannschaftswettbewerb in das Halbfinale ein, wo dann aber Schluss war. Im Wettbewerb der Männer lief es auch nicht wesentlich erfolgreicher. Horst Rösch erreichte mit guter Leistung im starken, eng beieinander liegenden Umfeld immerhin noch einen 10. Platz im Rankingwerfen. Bester Deutscher wurde als Drittplatzierter Pierre Kaminski aus Hungen/Hessen. Die Abstände sind mittlerweile gering und es gibt bei den Herren etwa 30 Werfer weltweit, die alle auf Augenhöhe agieren.

Weiter auf Erfolgskurs

Doch auf Heike Rösch konnten sich die beiden Rippolinger Herren einmal mehr verlassen. Die amtierende Weltmeisterin und mehrfache Deutsche Meisterin gewann als erster Nicht-Schwede überhaupt ein schwedisches Turnier. Heike Rösch hat nun fast alles gewonnen, was es im Doppelaxtwerfen zu gewinnen gibt, nur ein Titel fehlt ihr noch. Die Europameisterschaft, die 2020 in der Schweiz stattfinden soll. 2019 findet jedoch erst wieder eine Weltmeisterschaft statt und zwar auch in Hällefors/Schweden, wofür sich Heike Rösch schon mal eingeworfen hat.

