von SK

Im Doppelaxtwerfen gehören die Rippolinger Sportler zu den Besten in der Welt. Der jüngste Erfolg ist jedoch etwas ganz Besonderes. So belegten nicht nur Heike und Horst Rösch vom Club Schiibespalter in der Damen- und Herrenwertung jeweils den ersten Platz in der Bundesliga 2018. Mit Fritz Strittmatter (Doppelaxtfreunde) 2. Platz und Gebhard Lütte (Schiibespalter) 3. Platz landeten zwei weitere Rippolinger bei den Herren auf dem Treppchen.

Keine Frage des Alters

Die beiden Senioren bewiesen einmal mehr, dass Axtwerfen nicht eine Frage des Alters ist. Gebhard Lütte wohnt zwar schon viele Jahre im Markgräflerland, der gebürtige Rippolinger ist aber mit seiner Heimat sehr verbunden. Platz 2 bei den Damen belegte Sonja Casanova aus Calw (Black Forest Throwers) und Dritte wurde Marianne Bühler aus Neuenburg (Markgräfler Doppelaxtwerfer). Auch den 1 Platz in der Mannschaftswertung der sechs besten Werfer eines Clubs konnte sich mit den Doppelaxtfreunden ein Rippolinger Club sichern.

Mit Wurfleistung zufrieden

Die Bundesliga findet über das ganze Jahr verteilt statt und spiegelt eine längerfristige Leistung wieder. Es ist etwas ganz Anderes als bei einem Turnier, wo es auf die Tagesform ankommt. Horst Rösch ist mit seiner Wurfleistung sehr zufrieden, da er mit 162 von 180 möglichen Punkten die stärkste Runde warf und seinem Trainingsrekord sehr nah kam. Immer ein wenig im Schatten seiner erfolgreichen Frau, war er zwar bisher an Turnieren immer unter den besten Axtwerfern der Welt, aber ganz nach oben hatte es seit 2012 nicht mehr gereicht. "Ich habe an meiner Axt ein paar Dinge im Rahmen des Reglements optimiert, was sich gut beim Werfen anfühlt", meint Horst Rösch. Das gebe es wohl auch nicht so oft, dass ein Ehepaar in der gleichen Sportart und im gleichen Jahr eine Bundesliga gewinnt, meint er weiter. "Ich gebe mir halt vor allem Mühe meine Frau zu schlagen. Das ist die beste Motivation", sagt er scherzhaft.

