3,2 Millionen Euro will die Stadt in den nächsten zwei Jahren in die Digitalisierung ihrer Schulen investieren. Mit 100000 Euro, die aus den jeweiligen Budgets eingespart wurden, beteiligten sich auch die Schulen selbst an den Maßnahmen. Server und Router werden installiert, Kabel verlegt und Gerätschaften angeschafft. Kurz: Es geht darum, an den Schulen die notwendigen technischen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht und den Einsatz moderner Medien zu schaffen. Der Beginn hängt noch von der Förderzusage des Landes ab, doch im Herbst soll es losgehen.

Bad Säckingen Schulen in Bad Säckingen bekommen schnelles Internet Das könnte Sie auch interessieren

Geplant ist, die Arbeiten möglichst in die Ferienzeit zu verlegen. „Es ist aber illusorisch zu glauben, dass der Unterricht nicht von den Arbeiten tangiert wird“, sagt Michael Maier, scheidender Rektor der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. Das müssten die Schüler und Lehrer eben einfach aushalten. Ziel sei aber, dass wenigstens in den Prüfungszeiträumen Lärm vermieden werde.

Bad Säckingen Überraschendes Ende einer Ära: Schulleiter Michael Maier geht zum Schuljahresbeginn in den Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

Bernd Rieckmann, Direktor des Scheffel-Gymnasiums, rechnet damit, dass während der Maßnahmen zwei bis drei Räume gesperrt werden müssen: „Das sind ähnliche Verhältnisse wie während der Abiturprüfungen. Da müssen wir eben etwas stärker zusammenrücken.“

All das ist ein kleiner Einschnitt, bedenke man die zu erwartenden Verbesserungen: „Nach der Maßnahme werden alle Räume auf dem gleichen Niveau ausgestattet sein. Dann brauchen Klassen nicht mehr extra umziehen, wenn sie Medien nutzen wollen.“ Wobei, so schränkt er ein, noch nicht vollständig geklärt sei, wie die Ausstattung mit Geräten aussehen wird.

Bad Säckingen Die Region Waldshut und Lörrach ist vom Lehrermangel mit am meisten betroffen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Ricarda Hellmann, Rektorin der Werner-Kirchhofer-Realschule, blickt den Bauarbeiten, die ihre Schule voraussichtlich im Frühjahr betreffen, mit großer Erwartung entgegen: „Wir werden Wanderklassen haben. Aber wir haben ja auch den Sporthallenbau gut bewältigt. Wir können einiges wegstecken.“ Am Ende zähle das Ergebnis. Wobei: Es werde nicht alles über Bord geworfen, was bisher im Unterricht angewandt werde, sagt Ricarda Hellmann: „Schulbücher werden natürlich nicht komplett abgeschafft. Doch es bieten sich schlicht viel bessere Möglichkeiten, diese Inhalte zu ergänzen.“

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Das bedeutet auch, dass Lehrer das Ganze auch im Unterricht anwenden können. Insofern werde auf das Lehrerkollegium auch einiges an Fortbildungen zukommen. „Unsere jungen Kollegen sind im Grunde schon sehr gut ausgebildet und verfügen über ein gutes Know-How“, sagt Michael Maier. Das biete auch die Möglichkeit, über offizielle Weiterbildungsmaßnahmen hinaus schulintern etwas zu tun – und auch den Schülern Hilfestellung zu geben, wenn nötig.