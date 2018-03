Bad Säckingen Diese Schulen aus der Region Bad Säckingen machen beim Schulwettbewerb mit

Beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus nehmen 18 Schulen und Fördervereine aus der Region Bad Säckingen teil. Das sind die Teilnehmer.

Hochrhein – Das Engagement der Schulen in der Region geht weit über das Vermitteln von Lerninhalten hinaus. Das beweisen die eingesandten Projekte beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Zur Teilnahme aufgerufen waren Schulen, Schulklassen oder Fördervereine, Musikschulen und schulische Arbeitsgemeinschaften mit ihren Projekten. Eine Jury hat aus zahlreichen Bewerbungen 44 Projekte ausgewählt – 18 aus dem Geschäftsbereich Bad Säckingen und 26 aus dem Geschäftsbereich Waldshut.

Die Projekte zeigen, wie sich die Schüler nach Schulschluss engagieren oder wie Sozialkompetenzen geschult werden. Sei es bei den Schulsanitätern, am Instrument oder in der Schülerfirma. Das Wohl der Kinder wird beispielsweise mit gesundem Essen oder Kinderyoga gefördert. Aber auch Neuanschaffungen für den Bewegungsdrang oder die Schaffung von Rückzugsräumen stehen auf dem Wunschzettel der Schulen oder ihrer Fördervereine.

„Ich freue mich sehr, dass die Schulen und Schulfördervereine so viele interessante Projekte eingereicht haben. Schüler, Eltern und Lehrer werden sicherlich ihr Umfeld mobilisieren, um möglichst viele Stimmzettel für ihr Projekt ausgefüllt zu bekommen. Ich bin gespannt, welche Schulen zum Schluss das Rennen gewinnen“, sagt Peter Kaiser, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Hochrhein.

Der Weg zum Gewinn

Welche Schulen sich über einen der Geldpreise im Gesamtwert von 50 000 Euro freuen dürfen, entscheiden die Leser. Ab Montag werden die einzelnen Projekte in der Zeitung vorgestellt und der Teilnahmecoupon veröffentlicht. Einfach den Coupon ausfüllen und in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Der Einsendeschluss ist der 27. März.

Diese Schulen und Projekte machen mit

18 Schulen aus der Region Bad Säckingen machen beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus mit. Die Projekte und ihre Startnummern in der Übersicht.

S01: Hebelschule LaufenburgS02: Freundeskreis Hans-Thoma-Schule Bad SäckingenS03: Förderverein Talschule WehrS04: Förderverein Grundschule WallbachS05: Gemeinschaftsschule HotzenwaldS06: Murgtalschule MurgS07: Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen, BläserklasseS08: Weihermattenschule Bad SäckingenS09: Hans-Thoma-Schule Laufenburg, Projekt SpielhütteS10: Grundschule NiederhofS11: Josef-Anton-Sickinger-Schule Bad SäckingenS12: Hans-Thoma-Schule Laufenburg, Projekt SchulsanitäterS13: Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen, Projekt Gesunde SchuleS14: Förderverein Gemeinschaftsschule WehrS15: Grundschule WallbachS16: Hans-Thoma-Schule LaufenburgS17: Werner-Kirchhofer Realschule Bad Säckingen S18: Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen, Projekt Schülerfirma