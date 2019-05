von Irmgard Kaiser, Andreas Böhm, Susanne Schleinzer-Bilal

Murg: 17 Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde feierten am vergangenen Sonntag mit Pfarrer Martin Rathgeber ihre Konfirmation. Neun von ihnen kamen aus der Gesamtgemeinde Murg, fünf aus Rickenbach und drei aus Herrischried. Die Konfirmation mit Einsegnung fand in der katholischen St. Magnus-Kirche in Murg statt. Sven Friese begleitete den feierlichen Anlass mit Orgelspiel. Am vergangenen Samstagabend hatten die Jugendlichen mit Pfarrerin Sonja Schelb das Abendmahl gefeiert. Kathrin Jakob und Sven Holtkamp hatten die jungen Kirchenmitglieder im Konfirmandenunterricht auf das Bekenntnis vorbereitet.

17 Jugendliche feierten in Murg ihre Konfirmation. Bild: Irmgard Kaiser

Todtmoos: Mika Fock und Luisa Gehri feierten in Todtmoos am Sonntag in der evangelischen Kirche des Guten Hirten ihre Konfirmation. Vorbereitet wurden die Konfirmanden von Gemeindediakon Jürgen Bendig. In der evangelischen Kirchengemeinde Todtmoos wird alle zwei Jahre die Konfirmation gefeiert.

Zwei Jugendliche gingen in Todtmoos zur Konfirmation. Bild: Andreas Böhm

Bad Säckingen: Zehn Jungen und Mädchen feierten am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Bad Säckingen in Begleitung von Pfarrer Winfried Oehlschlegel und Gemeindediakon Sven Holtkamp ihre Konfirmation. Die musikalische Begleitung übernahmen der Chor des Scheffel-Gymnasiums (Leitung: Volker Weidt) und Evelyn Schneider an der Orgel. Die Konfirmanden sind Tabita Fenske, Kai Paul Gladewitz, Kenneth Koch, Eva Luetkens, Valerie Montanaro, Tim Pfister, Vanessa Thal, Jule Thümmler, Mike Torlümke, Nico Visconti.

Zehn Jugendliche feierten in Bad Säckingen ihre Konfirmation. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Bad Säckingen: Zwölf Jungen und Mädchen aus der evangelischen Kirchengemeinde Bad Säckingen feierten am Samstag, 11. Mai, in der evangelischen Stadtkirche ihre Konfirmation: Melanie Adler, Aileen Blattmann, Julian Dießlin, Lara Feltgen, Tim Gallhar, Milen Pfeifer, Elisabeth Schmidt, Lara Stahl, Nick Steck, Lena Weber, Annabell Welsch und Kimerly Wiepcke.