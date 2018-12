Früher, da saß Monika Zipfel meist als einzige Frau am Skat-Tisch, um sie herum: fast ausschließlich Männer. „In dieser Zeit hab ich mir ein dickes Fell angeschafft“, erzählt die 55-Jährige, die in Rickenbach lebt, in Wehr Skat spielt und in Bad Säckingen arbeitet, mit einem Schmunzeln.

Sie lässt sich heute von den kleinen Nickligkeiten nicht mehr beeindrucken. Denn Monika Zipfel beherrscht das Spiel – und sie ist erfolgreicher als viele ihrer männlichen Skat-Gegner.

Sprung in die 1. Damen-Bundesliga

Tatsächlich ist die Rickenbacherin ein Beispiel dafür, wie Frauen veraltete Geschlechterstrukturen auch im ländlichen Raum nach und nach aufbrechen – und ist damit Wegbereiterin und Vorbild für viele, die ihr nun nachkommen. „Ich spiele Skat als Hobby, aber dafür mit Leib und Seele“, sagt Monika Zipfel.

Diese Leidenschaft und der daraus entstehende Antrieb brachte sie in der Vergangenheit bereits in viele – geschlechtergemischte – nationale Turnierendrunden. Zu Beginn dieses Jahres folgte nun auch der Sprung in die 1. Damen-Bundesliga.

Lange Zeit im Verein die einzige Frau

30 Jahre ist es her, da entschloss sich Monika Zipfel, ihrem ersten Skat-Verein, den "Reizenden Jungs", beizutreten. „Damals war ich die einzige Frau unter vielen Männern“, erinnert sie sich. Und sie sollte es lange bleiben: 15 Jahre behauptete sie sich alleine, bis sie schließlich weibliche Unterstützung bekam. „Skat war lange Zeit ein Spiel der Stammtische“, sagt sie. „Und die waren nun mal von Männern dominiert.“

In Monika Zipfels Familie gab es diese Rollenverteilung beim Skat nie. Hier spielte sie von Kindesbeinen an mit Mutter und Vater, Oma und Opa. „Jeden Sonntag, von früh bis spät", erinnert sie sich. Dann, nach dem ersten erfolgreichen Preisturnier im Alter von zwölf Jahren, war nicht mehr nur Monika Zipfels Interesse, sondern auch ihr Ehrgeiz geweckt. Und der ist bis heute ungebrochen: „Wenn ich spiele, möchte ich auch gewinnen“, sagt sie entschlossen.

Dieser Antrieb ist auch der Grund, warum Monika Zipfel mittlerweile viel herumkommt: An den Wochenenden ist sie meist in ganz Deutschland unterwegs – sie spielt Turniere in Berlin, in Magdeburg oder, wie zuletzt, in Düsseldorf. Mittlerweile richtet sie den Großteil ihrer Freizeit nach ihrem Hobby aus. „Der Reiz liegt darin, einen Weg zu finden, auch mit dem schlechteren Blatt zu gewinnen – dazu gehört neben der Strategie natürlich auch Erfahrung“, sagt Monika Zipfel.

Männer häufig schlechte Verlierer

Ihre Skat-Gegner scheitern häufig an dieser ehrgeizigen Einstellung. Besonders beim anderen Geschlecht sorgt das dann mitunter für Unmut: „Manche Männer vertragen es auch heute noch nicht, gegen eine Frau zu verlieren", erzählt Zipfel. „Die werden dann am Tisch sehr laut.“ Männliches Gehabe, das Frauen nicht selten abschrecke, in gemischten Konstellationen zu spielen. „Viele können mit diesem Verhalten nicht umgehen und bleiben deshalb lieber unter sich“, erklärt Monika Zipfel. Sie hatte anfangs auch diese Probleme, erinnert sie sich, schiebt jedoch mit einem Lachen hinterher: „Mittlerweile zittern eher die Männer!“ Eine Trennung der Liga nach Geschlecht, die ist in ihren Augen nicht nötig.

Auf die Frauen-Bundesliga mit ihrem Team, den Schwarzwaldhexen, freut sie sich dennoch: „Die hab ich noch nie gespielt“, sagt sie – und schiebt hinterher: „Die Championsleague ist dann das nächste Ziel."