Bad Säckingen Die frisch gebackenen Kaufleute für Büromanagement nehmen Abschied von der DHV-Bildungsstätte

15 Teilnehmer haben ihre Berufsausbildung im DHV-Lernbüro abgeschlossen. Nun fassen sie neu Fuß in der Arbeitswelt.

14 Frauen und ein Mann haben ihre zweieinhalbjährige Berufsausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement (bislang Bürokaufmann/frau) bei der Kaufmännischen Berufsbildungsstätte des DHV (Gemeinnützige Bildungseinrichtung der Berufsgewerkschaft DHV) mit Bravour beendet. Seit 1995 unterhält die DHV-Bildungsstätte in Bad Säckingen ein Lernbüro, in dem speziell Frauen mit Kindern die Chance zu einer qualifizierten Berufsausbildung in Teilzeit erhalten. Eine Möglichkeit, die es in der freien Wirtschaft kaum gibt, und die deswegen mit Mitteln der Agentur für Arbeit, der Jobcenter Lörrach und Waldshut sowie der Rentenversicherung finanziert wird. Es ist die außergewöhnlichste Ausbildung (Umschulung), die es in der Region gibt. Annähernd 360 Frauen am Hochrhein nutzten bislang diese Möglichkeit, wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Dies schreibt der DHV in einer Pressemitteilung.

Jetzt hatte die DHV-Bildungsstätte zur Übergabe der Ausbildungszeugnisse eingeladen. Vertreter der Rudolf-Eberle-Schule, der IHK, der Bundesanstalt für Arbeit und des Jobcenters Lörrach waren dabei. DHV-Geschäftsführer Hans Hebeisen bestätigte den Teilnehmern enormes Engagement und großes Durchhaltervermögen. Immerhin musste die Ausbildung neben Haushaltsführung und Kindererziehung erfolgen. Hebeisen hob die Bedeutung einer qualifizierten Berufsausbildung in der heutigen Zeit hervor. Nur mit einer qualifizierten Berufsausbildung, habe man eine Chance auf dem Arbeitsmarkt von heute und morgen. Mit dem Berufsausbildungszeugnis erhalten die Absolventen die Eintrittskarte in die Arbeitswelt. Hebeisen freute sich, dass fast alle Teilnehmer diese Eintrittskarte bereits einlösen konnten und unmittelbar nach der Ausbildung eine Arbeitsstelle gefunden haben.

Hebeisen dankte den Ausbildern des DHV-Lernbüros Antoinette Gilg, Anna Barucka und Fritz Lehmann sowie den Lehrkräften der Kaufmännischen Berufsschule für ihre vorbildliche Arbeit. Die Ergebnisse der Schul- und IHK-Prüfung sind weit überdurchschnittlich, schreibt der DHV. So wurden bereits vier Teilnehmer von der Rudolf-Eberle-Schule für hervorragende Leistungen geehrt. Die besten Leistungen dieses Kurses erzielten Tatjana Steinle aus Höchenschwand, die von der IHK ein Lob erhielt, und Janina Roth aus Wehr, die von der IHK mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Derzeit befinden sich weitere 30 Frauen in der Ausbildung bei der Kaufmännischen Berufsbildungsstätte des DHV. Am 1. September startet die nächste Ausbildungsrunde in Bad Säckingen. Es stehen 25 Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Der Berufsabschluss zum/zur Bürokaufmann/frau wurde reformiert und heißt jetzt „Kaufmann/frau für Büromanagement“. Bei Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen erfolgt eine Förderung durch die Agentur für Arbeit beziehungsweise die Jobcenter Lörrach und Waldshut. Die Förderung kann unter Umständen auch durch die Deutsche Rentenversicherung erfolgen. Im Falle einer Förderung wird ein Bildungsgutschein ausgestellt. Nähere Auskünfte erteilt die DHV-Bezirksgeschäftsstelle in Lörrach, Telefon 07621/93 91 11, und nimmt Vormerkungen für den Ausbildungsbeginn 2018 entgegen. Ergänzend zur Ausbildung am Vormittag bietet die DHV-Bildungsstätte ab 1. September einen Vollzeit-Lehrgang an, der 22 Monate dauert und im Juni/Juli 2020 enden wird.