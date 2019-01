Deutlich zugenommen hat im Dezember die Zahl der Arbeitslosen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach. Das teilt die ArbeitsagenturLörrach in ihrem Arbeitsmarktbericht mit. Demnach lag die Zahl der Erwerbslosen bei 6662 – das sind 233 Menschen mehr als im November. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,0 Prozent und damit gleichauf mit der des Landes Baden-Württemberg.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Arbeitslosenbestand um 123 Arbeitslose erhöht. Die Arbeitslosenquote betrug im Vorjahresmonat ebenfalls 3,0 Prozent. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende ist saisonüblich, auch wenn er in diesem Jahr etwas höher als in den Vorjahren ausfiel“, sagt Andreas Finke, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur.

Nachfrage nach Fachkräften ist hoch

Betroffen seien demnach vor allem Gastronomie, das Baugewerbe und andere Außenberufe, die bei milderen Frühlingstemperaturen erfahrungsgemäß wieder Aufwind bekämen, so Finke weiter. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Fachkräften gerade in witterungsunabhängigen Branchen unverändert hoch. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr seien 16 Prozent mehr offene Stellen gemeldet worden, so Andreas Finke: „Unser Stellenbestand erreicht damit für einen Dezember Rekordniveau.“