Bad Säckingen Die Weihermattenschule in Bad Säckingen wünscht sich ein E-Piano

Die Weihermattenschule in Bad Säckingen soll Laptops erhalten, daran beteiligt sich der Förderverein. Als Nächstes steht ein E-Piano auf dem Wunschzettel. Carolina Nieselt leitet künftig den Förderverein Weihermattenschule.

Der Förderverein der Weihermattenschule in Bad Säckingen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und startet mit einer neu gewählten Vorsitzenden ins neue Vereinsjahr. Carolina Nieselt löste Birgit Hesse ab, die das Leitungsamt des Vereins fünf Jahre innehatte. Schulleiter Ulrich Schoo lobte bei der Hauptversammlung am Dienstagabend die lange Zusammenarbeit mit Birgit Hesse und sagte: „Ihre hohe Eigeninitiative und ihr Wunsch, etwas zu bewegen, hat unsere Zusammenarbeit bereichert.“

Birgit Hesse hat vor vier Jahren die Bibliothek der Schule mitbegründet und kümmert sich jeden Donnerstag um den Verleih der Bücher. „Die Bücherei werde ich auf jeden Fall bis zum Sommer weiterführen“, erklärte sie. Stellvertretende Vorsitzende ist nun Irina Zimmermann, neuer Schriftführer wurde Christian Thesing.

Carolina Nieselt gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für dieses Jahr. Der Verein werde die Anschaffung einer Multimedia-Ausstattung für die Schule in Form von Laptops unterstützen. Die Weihermattenschule plant, in enger Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum, die Aufrüstung der Grundschule mit Laptops. Ulrich Schoo betonte: „Es ist ein Medium unter vielen, das Buch und das Heft werden nicht verschwinden.“ Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, da die Schule zusätzlich noch mit einem schnellen Glasfaserkabel für das Internet und diversen Anschlüssen in den Klassenzimmern ausgestattet werden muss. Ulrich Schoo kündigte außerdem an: „In diesem Jahr wird die Homepage der Weihermatten Schule fertiggestellt.“

Insgesamt hat der Förderverein im vergangenen Jahr 15 Veranstaltungen durchgeführt, darunter auch den Sponsorenlauf, der maßgeblich für die Anschaffung des neuen Kletterturms war. Ulich Schoo lobte auch den Einsatz bei den Bundesjugendspielen, der Förderverein reichte den Kindern Getränke und frisches Obst, um sich zu stärken. Zu den weiteren vielseitigen Aktionen gehörten auch eine Lesung, ein Kinonachmittag und die Oper.

Für dieses Jahr steht auf der Wunschliste der Schule ein E-Piano, da dieses für Auftritte mitgenommen werden kann. Mit der Startnummer S08 kann man beim großen Schulwettbewerb von der Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus für die Weihermatten Schule abstimmen.

Der Verein

Der Förderverein der Weihermattenschule hat aktuell 95 Mitglieder und wurde 2005 gegründet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro im Jahr, die Flyer für die Anmeldung liegen im Sekretariat der Weihermattenschule aus. Ansprechpartner ist die Vorsitzende Carolina Nieselt (E-Mail: carolina@nieselt.com).