Bad Säckingen Die Wälder begleiten den Narrenbaum durch Bad Säckingen

Das Narrenbaumstellen am Wäldertag lockte Hunderte Menschen an. Ein langer Umzug windet sich durch die Straßen von Bad Säckingen.

Für alle, die es noch nicht wussten: ein Narrenbaum wird nicht gehisst, er wird aufgestellt. Und in Bad Säckingen steht er, aber Hallo! Bei tollem Frühlingswetter formierten sich die Wälder gestern zu einem Umzug und brachten den Narrenbaum auf den Münsterplatz, wo er als Zeichen der Narretei mit vereinten Kräften aufgestellt worden ist.

Jetzt regieren die Narren in der Stadt und das wurde entsprechend gefeiert. Doch bis es soweit war, statteten die Wälder Bürgermeister Alexander Guhl einen Besuch im Rathaus ab, der sich ganz stilecht in eine Wälderkluft geschmissen hatte. Sogar den Rucksack hatte er mit dabei, aus dem er sich ganz nach Wäldermanier mit gutem Appetit bediente.

Oberwälder Franz Michler bedauerte es, dass er nicht noch einmal, wie im vergangenen Jahr, von Guhls Vertreterin Karina Weiss begrüßt worden ist. „Was war sell herrlich im letschde Johr!“, schwärmte Michler. „Ä hübschi und netti und schlagkräfigi Karina.“ Darum gingen die erotischen Schwingungen in diesem Jahr eher gegen Null, „wie morgens um siebni uffm Waldfriedhof“.

Die vielen Nagelstudios beschäftigen den Oberwälder und mit dem Dieselskandal hatten die Männer in Schwarz gleich gar nichts am Hut. „Mir fahre immerno traditionell und ökologisch mit Heizöl.

“ Mutig fanden die Wälder die Entscheidung, „dä Rückwärtssalto direkt in de sell Gesundheitscampus“. Die Bürgermeistersprechstunde per WhatsApp war ein Thema und natürlich ist den Wäldern auch die Diskussion über das Berliner Kissen nicht entgangen, das „Unruhe-Kisen, dass die Bad Säckinger um de grechte Schlof brocht hätt“. Ein richtiges Berliner Kissen hatten die Wälder mit im Gepäck, das sie stolz dem Buggimeischter überreicht hatten. „Keine Kosten und Mühen haben wir gescheut“, beteuerte der Oberwälder. Dem allerdings musste ein recht schlagfertiger Bürgermeister widersprechen. Hatte er sich die Klagen der Wälder eher desinteressiert angehört, kramte er die verbale Keule hervor. „Es kann sein, dass die Wälder keine Mühen wegen dem Kissen gescheut haben“, so Guhl. „Aber Kosten sind sicher keine entstanden, denn dieses Kissen ist weder teuer noch schön“.

Überhaupt vermisse er die Aufschrift: „Säckingen ist schöner“ und er könne auch nicht nachvollziehen, warum der Oberwälder die erotischen Schwingungen denn ausgerechnet auf dem Waldfriedhof suche. Dass die Wälder Karina Weiss vorziehen würden, stürzten den Bürgermeister gleich in tiefste Depressionen. Aber davon erholte er sich gleich wieder, denn er ist überzeugt: „In Bad Säckingen ist die höchste Dichte an Nagelstudios, Bad Säckingen hat das größte Einkaufszentrum und das breiteste Breitband überhaupt“, sprach er sich selbst Mut zu. Dann verließ er das Rathaus und machte sich auf, um mit den Wäldern endlich das zu Feiern, was in den nächsten Wochen die Hauptrolle in Bad Säckingen spielt: Die Fasnacht!