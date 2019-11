von Marion Rank, Markus Baier und Markus Vonberg

An die 100 Feuerwehrleute, DRK, DLRG und THW-Kräfte sowie ein ebensolches Großaufgebot an Schweizer Rettungskräften hatte am Mittwochabend stundenlang den Rhein zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt abgesucht. Bad Säckingens Stadtkommandant Tobias Förster: „Wir haben die Wasseroberfläche und mit Sonar auch den Grund abgesucht. Außerdem wurde der Uferbereich in Augenschein genommen.“ Allerdings vergeblich. Die vermisste Person konnte nicht gefunden werden.

Großaufgebot von Einsatzkräften, darunter die Feuerwehren von Bad Säckingen, Wallbach, Öflingen und Schwörstadt am Zoll in Bad Säckingen. | Bild: Rank, Marion

Nach Angaben von Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, war die Frau am Mittwochnachmittag verschwunden und von einer Nachbarin als vermisst gemeldet wurde. Die Schweizer Behörden gingen bereits zu diesem Zeitpunkt vom Schlimmsten aus.

Großaufgebot von Einsatzkräften, darunter die Feuerwehren von Bad Säckingen, Wallbach, Öflingen und Schwörstadt am Zoll in Bad Säckingen. Auch die Drehleiter der Bad Säckinger Feuerwehr kommt zum Einsatz. | Bild: Rank, Marion

Diese Vermutung wurde jetzt zur traurigen Gewissheit. Wie ein Sprecher der Polizeireviers Waldshut am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, wurde der Leichnam am Donnerstag gegen 13.50 Uhr im Bereich des Kraftwerks Schwörstadt tot aufgefunden.