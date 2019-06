von Sigrid Schneider

Bad Säckingen in ansteckender, mediterraner Feierlaune konnte erleben, wer am Wochenende das Brückenfest besuchte – das Fest der Bad Säckinger Vereine schlechthin. „Der Kampf der Vereine für Ihr Brückenfest hat sich ausgezahlt – ein voller, ganz umfänglicher Erfolg für Bad Säckingen und für alle ein Riesenspaß“, resümierte die Organisatorin Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen erfreut.

Lecker: Pizza backte der Freundekreis Santeramo mit Mansoor Anwari, Mohammad Noori und Mella Knossner (von links). | Bild: Sigrid Schneider

Am Freitagabend eröffnete Bürgermeister Alexander Guhl das Festwochenende mit dem Anstich eines Fasses Bad Säckinger Münsterwein. Für gute Stimmung sorgte ab 20.30 Uhr die Band Sameday Records auf der großen Bühne am Münsterplatz und ab 20 Uhr beim Freundeskreis Santeramo italienische Musik, die die Gäste in der lauen Sommernacht in Urlaubsstimmung versetzte.

Musikalisch: Die Band 7Sins sorgte am Samstag für gute Stimmung und heizte bis Mitternacht mit beliebten Hits ein. | Bild: Sigrid Schneider

Während die Stimmung der vielen Festbesucher in den Abend- und Nachtstunden am Freitag und am Samstag angeheizt wurde, wurden der Hitze wegen tagsüber lieber kühle, schattige Orte aufgesucht. Diese Anpassung des Tagesrhythmus‘ an die Sommerhitze vermuten die allgemein mehr als zufriedenen Vereine, die an diesem Wochenende mitunter Rekordumsätze verzeichnen konnten.

Sportlich: Jumping Fitness präsentierte das Top-Fitnesstudio Songüls Fitness am Samstag und beeindruckte die Zuschauer. | Bild: Sigrid Schneider

Henrike Lopatka, Vorsitzende des Freundeskreises Sanary-sur-Mer, freut sich über den großartigen Erfolg bei den Besuchern des Brückenfestes. Denn am Freitag und am Samstag haben sie und alle Helfer bis in die Nachtstunden hinein Gäste mit Leckereien verwöhnt, sind gerannt, haben gegrillt, Getränke ausgeschenkt und im Hintergrund für Nachschub gesorgt – genau wie alle anderen an den gut besuchten Nachbarständen rund um das Münster.

„Wir sind kaum nachgekommen und haben wirklich lange Nächte hinter uns. Aber so toll ist unser Brückenfest schon lange nicht mehr angenommen worden. Und uns als Verein schweißt das unglaublich zusammen – wir sind richtig glücklich darüber“, sagt sie und strahlt.

Levkeres vom Grill servierte der Freundeskreis Sansry-sur-Mer mit Jule und Stefan Lopatka. | Bild: Sigrid Schneider

Während die teilnehmenden Vereine wahre Besuchermassen verzeichnen konnten, sorgten Bands am Freitag und Samstag sowie Musikvereine am Sonntag für eine gute Fest-Stimmung. Die Kinder erwarteten viel Kreatives und ein Zirkusprojekt.

Kreativ: Die Kinderbetreuung mit Silvia Bürklin (links) traf am Wochenende voll ins Schwarze bei den kleinen Gästen. | Bild: Sigrid Schneider