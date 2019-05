Die Fraktion der Unabhängigen Stadträte gibt es seit drei Monaten. Gleichwohl haben die einzelnen Mitglieder eine längere Historie im Gremium. Für Frank van Veen etwa ist es die zweite Amtszeit, für Stefan Riedl sind es 20 Jahre in der SPD-Fraktion. Hartmut Fricke ist in der noch laufenden Wahlperiode für die ausgeschiedene Katrin Schwarz nachgerückt. Mithin ist die Bilanz dieser kleinen, jungen Fraktion nicht nur drei Monate alt, es ist auch die Geschichte der Spaltung der SPD. Ohne diese gäbe es nämlich keine Fraktion namens „Unabhängige Stadträte“.

Dabei ist die Frage müßig, wer die Einheit der SPD-Fraktion letztlich verbockt hat: Jeder der Akteure – die SPD selber wie auch das abgängige Trio – hat seine eigene Sicht auf die Dinge, die sicher auch stimmt und auf Fakten beruht. Was aber letztlich nie an einer Wahrheitslatte gemessen werden kann, sind Gefühle. Wer hat wem so vor den Kopf gestoßen, dass es zum Schluss nicht mehr ging. Wer hat wen falsch verstanden? Haben die Drei zurecht die Fraktion verlassen oder sind sie voreilige Separatisten? Fragen, die niemand mehr beantworten wird, aber die doch ein zerrissenes Bild von verspielten Sympathien auf beiden Seiten hinterlassen. Ob und wie die Wählerinnen und Wähler das bestrafen, wird sich zeigen. Zumindest kann man davon ausgehen, dass der Bad Säckinger Gemeinderat noch etwas bunter wird.