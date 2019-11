von Jürgen Scharf

Es war ein musikalischer Blick in die Familienchronik der „Bache“, wie sie früher einmal genannt wurden. Als Höhepunkt erklang die geistliche Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“, auch bekannt als „Actus tragicus“, die zu den am meisten geschätzten Kantaten von Johann Sebastian Bach zählt.

Seit der Bach-Renaissance steht dieses Vokalwerk ganz oben in der musikalischen Werteskala. Der große Albert Schweitzer wollte gar 200 Bach-Kantaten für 100 in der Art des „Actus tragicus“ hergeben. Dass diese zwischen Todesgewissheit und Paradieserwartung, irdischem Jammertal und himmlischem Lobgesang angelegte Trauermusik des erst 22-jährigen Bach wirklich beredte Musik ist, zeigte die Aufführung des Vocalconsorts Bad Säckingen in Markus Mackowiaks Einstudierung.

Zum sprechenden Ausdruck und zur Intimität dieses frühen Gipfelwerks trug das solistisch besetzte Instrumentalensemble mit Musikern aus der Region bei, die in der Alte-Musik-Szene bekannt sind, wie das Lörracher Musikerpaar Katharina und Armin Bereuter, an Blockflöte und Violone. Auch im Klang der Gamben spiegelte sich die historisierende Aufführungspraxis mit einem authentischen Klangbild.

Die Solistinnen aus dem Chor, Marlis Schlageter (Sopran) und Irene Hofmann (Alt), dazu der Tenor Davide Fior und der Bass Christian Feichtmair erwiesen sich als stilkundige Bach-Interpreten. Das Vocalconsort konnte die Bildhaftigkeit als Klangrede vollends entfalten.

Von Johann Christoph Bach, der als der bedeutendste Komponist aus der Musikerfamilie vor Johann Sebastian Bach gilt, war zu Beginn die Kantate „Es ist nun aus mit meinem Leben“ zu hören. Ebenso aus der weitverzweigten Bach-Dynastie stammen Johann Michael Bach und Johann Bach, der Großonkel von Johann Sebastian, in dessen Kantate „Unser Leben ist ein Schatten“ ein Hauptchor und ein Fernchor wirkungsvoll miteinander in Dialog treten. Die Aufteilung war eine lebendige musikalische Lösung, und so erzeugte der Wechselgesang eine beeindruckende Raumklangwirkung.

Der Chor traf den Grundton der Kantaten, außerdem erwiesen sich die Bach-Vorgänger als echte Repertoire-Bereicherung. Dass die Motette von Johann Sebastian Bach „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ eines der schönsten Chorwerke der Kirchenmusik ist, machte die sorgfältige und im fugierten Teil stimmlich gut durchgearbeitete und transparente Wiedergabe deutlich. Hier zeigten sich die Tugenden des Vocalconsorts: die gute Artikulation und der klare, textverständliche Gesang.

„Licht und Schatten“ wurden bei dem Konzert eindrücklich eingefangen. Für Lichtblicke sorgte der Gesang; eine Schattenseite war die Kälte im Münster, die ein häufiges Nachstimmen der alten Instrumente nötig machte.