Bad Säckingen Die Termine zum Fridolinsfest in Bad Säckingen auf einen Blick

Ab dem 3. März feiert die Stadt mit Chilbi, Fridlini-Markt und einer Festprozession rund eine Woche lang ihren Glaubenspatron.

In rund eineinhalb Wochen, am Dienstag, 6. März, feiert die Trompeterstadt ihr höchstes Kirchenfest zu Ehren des heiligen Fridolin. Wie in jedem Jahr bauen die Schausteller der Frühjahrschilbi bereits am Wochenende zuvor ihre Fahrgeschäfte, Kirmes-Stände und Festzelte auf dem Bad Säckinger Festplatz auf. Von Samstag, 3. März bis Sonntag, 11. März, ist die Chilbi dann von 14 bis 22 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Stellplatz für Campingmobile ist in diesen neun Tagen gesperrt, informiert das Tourismus­amt auf seiner Internetseite. Der Fridlini-Markt findet am Dienstag, 6. März, in der Au- und Scheffelstraße statt. Rund 90 Händler bauen dort ihre Warenstände auf, an denen Besucher von 8 bis 18 Uhr stöbern und feilschen können. Bereits am Montagabend wird die Scheffelstraße ab der Kreuzung Schützenstraße Richtung Schloss und die Austraße Richtung Festplatz bis zur Kreuzung Gießenstraße für den Verkehr gesperrt, informiert Anton Büdel vom Ordnungsamt. Eine Umleitung zum Festplatz erfolgt über den Hotzenweg.

Der Höhepunkt des Fridolinsfestes sind die Feierlichkeiten am Sonntag, 11. März. Los geht es bereits um 6 Uhr mit dem Festgeläut. Um 6.30 Uhr wird der Reliquienschrein des heiligen Fridolin ausgesetzt. Eine halbe Stunde später findet die Eucharistiefeier statt. Um 9 Uhr beginnt dann das Pontifikalamt im Fridolinsmünster. Als besonderer Ehrengast und Prediger des Festgottesdiensts kommt in diesem Jahr der 61-jährige Georg Gänswein ins Fridolinsmünster. Der Kurienerzbischof und Präfekt des päpstlichen Hauses ist einer der beiden Privatsekretäre des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Münsterchor und Münsterorchester sowie Solisten unter der Leitung von Bezirkskantor Markus Mackowiak führen eine Orchestermesse auf. In diesem Jahr wird es die Messe in G-Dur von Franz Schubert sein, informiert der musikalische Leiter in einer Pressemitteilung. Auch Gastsänger werden diesmal an der Aufführung mitwirken.

Ab 10.45 Uhr startet auf dem Münsterplatz die traditionelle Prozession mit dem Reliquienschrein des heiligen Fridolin durch die Gassen der Bad Säckinger Altstadt. Um 15.30 Uhr findet die feierliche Vesper zu Ehren der Heiligen im Fridolinsmünster statt. Prediger ist Pfarrer Thomas Mitzkus aus Klettgau-Wutöschingen. Um 18 Uhr enden die Feierlichkeiten mit der Rückversetzung des Reliquienschreins und einer abschließenden Eucharistiefeier, informiert die Münsterpfarrei auf ihrer Internetseite.