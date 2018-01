Bad Säckingen Die Tagesklinik für Suchtmedizin bleibt vorerst in Bad Säckingen

Die Tagesklinik für Suchtmedizin des ZfP Reichenau wartet auf Entscheidungen zur Kliniksituation im Landkreis Waldshut. Der Betreiber ist offen für eine Beteiligung am Gesundheitscampus. Die Versorgung der Patienten bleibt gewährleistet.

2016 investierte das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau 1,6 Millionen Euro in den Bau einer Tagesklinik für Suchtmedizin im Meisenhartweg in Bad Säckingen. Das Gebäude auf dem Areal des Spitals Bad Säckingen (hinter der Einfahrt für die Notaufnahme) war in Modulbauweise errichtet worden, um die Module gegebenenfalls wieder abbauen und weiterverwenden zu können. Bei Baubeginn machte das ZfP Reichenau den Fortbestand der Tagesklinik davon abhängig, ob das Spital Bad Säckingen erhalten bliebe oder nicht.

Im Juli des Jahres 2016 erklärte Jochen Reutter, stellvertretender Geschäftsführer und Betriebsdirektor des ZfP Reichenau, gegenüber dieser Zeitung, dass die Tagesklinik nicht solitär zu führen sei, falls das Spital in Bad Säckingen schließen sollte. Wird nach dem Spital also noch eine weitere Klinik ihre Pforten schließen? Wie der ärztliche Direktor des Zentrums für Psychiatrie Reichenau, Wolfgang Höcker, gegenüber dieser Zeitung erklärte, wird die Tagesklinik für Suchtmedizin im Meisenhartweg in Bad Säckingen so lange an ihrem jetzigen Standort bleiben, bis klar ist, wie sich die Kliniklandschaft im Landkreis Waldshut entwickelt. Bürgermeister Alexander Guhl sieht im ZfP Reichenau einen wichtigen Partner, die Gesundheitsversorgung in der Region betreffend.

So lange nichts entschieden sei, bleibe die Tagesklinik die nächsten Jahre, wo sie sei, erklärte Wolfgang Höcker gegenüber dieser Zeitung. „Die Versorgung der Patienten am Standort Bad Säckingen geht weiter. Auf die Schnelle wird sich nichts ändern.“ Die Schließung des Spitals sei nicht gerade „Wunschsituation“, sagt er, doch seien dadurch keine Versorgungsprobleme zu befürchten: „Die Versorgung der Patienten mit Essen wird durch einen lokalen Caterer geleistet.“ Bislang aßen die Patienten im Spital zu Mittag. Auch die Versorgung mit Strom und Heizung ist gewährleistet. Benötigen Patienten der Tagesklinik medizinische Hilfe, stehen das Spital Waldshut oder das Medizinische Versorgungszentrum in Bad Säckingen zur Wahl.

Bislang nutzte die suchtmedizinische Tagesklinik Laborleistungen des Spitals. Oberärztin Sandra Schleusener kümmerte sich um Patienten des Spitals bei psychischen Problemen oder Entgiftungen. Dass das Spital Bad Säckingen zum Jahresende geschlossen werden solle, erfuhr man beim Zentrum für Psychiatrie Reichenau laut Aussage Höckers „relativ spät". "Dieser Entschluss kam für uns überraschend. Wir wussten das nicht, erfuhren es aus der Zeitung“, erklärt er. Zur Situation der Tagesklinik sagt er: „Der Betrieb muss und wird weitergehen.“

Ob man sich eine etwaige Mitwirkung bei dem neu geplanten Gesundheitscampus vorstellen könne? „Wir sind offen für alles – auch für eine Mitwirkung beim geplanten Gesundheitscampus. Wir nehmen, was wir kriegen können. Umso vielfältiger, umso besser.“ Seitens des ZfP Reichenau bestehe „Interesse, am neuen Klinikstandort präsent zu sein“, erklärt Wolfgang Höcker. „Unsere Vorstellung ist es, eine möglichst nahe, räumliche Zusammenarbeit zu pflegen, zwischen der Psychiatrie und Suchtmedizin und der somatischen Medizin (alles, was mit körperlichen Leiden zu tun hat). Das ist der Grundgedanke: Wir suchen die Nähe. Fast jede Suchtkrankheit (wie etwa die Alkoholsucht) ist für die Patienten mit dem Risiko einer Tumorerkrankung behaftet.“

Wie Bürgermeister Alexander Guhl gegenüber dieser Zeitung erklärte, habe Jörg Risse, der mit seiner Beratungsfirma gök Consulting die Stadt berät, „schon vor längerer Zeit das Gespräch mit den Verantwortlichen der Tagesklinik gesucht“. Im gerade begonnenen Jahr sollen diese „weiter intensiviert“ werden. Laut Alexander Guhl wird Jörg Risse voraussichtlich die ersten drei Monate des Jahres mit einem Mitarbeiter ein Büro im Rathaus beziehen, wodurch ihm die Möglichkeit geboten wird, „mit allen Partnern vor Ort über den Campus zu sprechen“, erklärt Guhl und weiter: „Das ZfP ist für uns dabei natürlich ein wichtiger Partner.“

Die Einrichtung und ihr Träger