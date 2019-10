von Charlotte Fröse

Das Interesse der Bevölkerung an der Vorstellung der neuen Pläne für die Umgestaltung und Sanierung des alten Zollhauses am Brückenkopf der historischen Holzbrücke war am Dienstagabend sehr groß. Nach der Ablehnung des Projekts durch das Stimmvolk vor rund zwei Jahren präsentierte die eigens gebildete Arbeitsgruppe neue, aber auch abgespeckte Ideen. Am 29. November werden die Steiner erneut über die Sanierung des alten Zollhauses abstimmen.

Das geschichtsträchtige Haus, das seit vielen Jahren leer steht, soll in einem zweiten Anlauf umgestaltet und ein kultureller Ort für mannigfaltige Begegnungen werden. Der anfänglich geplante 64 Quadratmeter große Anbau fällt allerdings weg, damit sollen die Kosten um rund 216.000 Franken gesenkt werden. Der neue Kostensatz sieht 926.000 Franken für das Haus und weitere 61.700 Franken für die Ausstattung vor. Architekt Hanspeter Kämpf, von der Arbeitsgruppe altes Zollhaus und zuständig für die Finanzen, erklärte: „Es wird günstiger, aber es gibt halt auch keinen Anbau“.

Durch Vermietungen der Räume sollen laufend Einnahmen generiert werden. Dies sind die beiden wesentlichen Veränderungen am Projekt. „Die Sanierung ist sehr aufwendig“, erklärte Hanspeter Kämpf. Neben den Räumen vom Keller bis zum Dachgeschoss müssen das Treppenhaus, die gesamte Haustechnik, das Dach und die Fenster neu gemacht werden. An laufenden jährlichen Kosten rechnet der Architekt mit etwa 22.800 Franken. Durch Mieteinnahmen sollen diese Kosten generiert werden.

Iris Tripet, Architektin und Mitglied in der Arbeitsgruppe, erläuterte anhand von Visualisierungen das neue Sanierungskonzept. Im Erdgeschoss ist demnach vorgesehen, einen flexibel nutzbaren Raum für Kultur, Ausstellungen, kleinere Konzert, Lesungen oder private Veranstaltungen zu schaffen. Vorgesehen ist auch, eine kleine Küche einzubauen. Veränderungen an der Fassade soll es in Form eines großen Fensters mit Blick nach Bad Säckingen geben. Das Gebäude soll jedoch den jetzigen Charakter weitgehend behalten.

Der TV Stein hat Interesse bekundet, im Obergeschoss einen Raum für Abenteuerspiele, einen sogenannten Escape-Room, einzurichten. Er möchte dafür Räume anmieten. Denkbar wäre aber auch eine dauerhafte Vermietung der oberen Räume als Büro. Ob und wem schlussendlich aber Räume vermietet werden, darüber wird der Gemeinderat zu entscheiden haben, betonte Gemeinderat Hansruedi Schlatter.

Das alte Zollhaus

Das alte Zollhaus beim Brückenkopf zur historischen Holzbrücke befindet sich seit 2009 im Besitz der Gemeinde Stein. Davor war es im Besitz er Schweizer Eidgenossenschaft. Bis 1979, der Fertigstellung der neuen Fridolinsbrücke, rollte der Grenzverkehr zwischen Bad Säckingen und Stein am Zollhaus vorbei. Seither steht das Gebäude leer. Das alte Zollhaus hat eine lange Geschichte, die sich unter anderem über zwei Weltkriege erstreckt. Von 1939 bis 1945 diente es als Standort der Bewachungssoldaten. Das Areal rund um den Zollhausplatz ist Teil der Spezialzone Rheinbrückstraße. Es wurde ein Teil-Gestaltungsplan erstellt der Voraussetzung für Sanierungsvorhaben schafft.