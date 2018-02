Bad Säckingen Die Städtepartnerschaften schlagen wichtige Brücken in Europa

Der Freundeskreis und weitere Bad Säckinger Vereine halten die Beziehungen zur österreichischen Partnerstadt Purkersdorf lebendig. Der Vorstand ist nach den Wahlen nun wieder vollständig.

Im Freundeskreis Purkersdorf wird die Städtepartnerschaft lebendig gehalten. Vorsitzender Klaus Kummle hatte zur Hauptversammlung ins Haus Fischerzunft eingeladen und von den 44 Mitgliedern kam mehr als ein Drittel. Das Miteinander im Verein wird gepflegt. Die Aktionen anderer Vereine und Institutionen werden ebenfalls tatkräftig unterstützt. So bietet der VdK Anfang Oktober eine Einladungsfahrt in die Partnerstadt an.

Ganz im Westen von Wien, hinter Schloss Schönbrunn, beginnt Niederösterreich. Die Stadtgemeinde Purkersdorf liegt ebenfalls in dieser Region. Die Wienerwaldstadt ist etwas kleiner als Bad Säckingen, liegt jedoch hervorragend für die Erkundung der Metropole Wien. Darin liegen wohl auch die Gründe, warum die unterschiedlichsten Vereine der Trompeterstadt sich gerne an der Fortentwicklung der Städtepartnerschaft beteiligen. Sänger und Jugendfeuerwehr und jetzt auch der VdK nutzen diese Vorteile.

Kummle begrüßt diese Initiativen, „ein erfolgreiches Jahr der Städtepartnerschaft“ sei 2017 gewesen. Klar war für Kummle und seine Mitstreiter im Freundeskreis Purkersdorf, dass zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft eine große Delegation anreiste. Dabei pflegen sie eher die Fahrt mit Privatauto und dem städtischen Vereinsbus. Purkersdorf feierte im vergangenen Jahr gleichzeitig auch die Stadterhebung vor einem halben Jahrhundert. Und die Vereinsvertreter des Freundeskreises galten dabei ganz offiziell als Vertreter der Stadt.

Kummle ging in seinem Rechenschaftsbericht auch auf die politischen Neuerungen in Europa ein. „Jetzt wird sich zeigen, ob sie halten.“ Nicht nur Kummle sieht das europäische Miteinander wieder in den einzelnen Ländern gefordert. Die kleinen Verbindungen und das private Miteinander bieten sich an, um die Beziehungen weiterzuentwickeln. Im Übrigen ist dies nicht nur auf Purkersdorf bezogen. Allen Freundeskreisen in der Stadt ist zu Eigen geworden, dass sich alle auch zu den Beziehungen aller Partnerstädte bekennen.

Kummle schwärmte von der letztjährigen Fahrt nach Näfels: „...mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt“. Die Mitglieder sind sichtlich ebenso davon überzeugt, an starken „Brücken zwischen den Menschen“ mitzuwirken. Anfang Juni kommt eine Radgruppe aus Purkersdorf angereist. Stadtfeste werden genutzt, um das Miteinander weiter zu vertiefen. Ohne Probleme hatte der Verein daher wieder am Freitagabend einen vollständigen Vorstand gewählt. Wolfgang Spiegel ist zum Stellvertreter gewählt worden, Peter Borho als Kassierer und Maria Papke als Schriftführerin bestätigt worden. Peter Behringer rückt als Beisitzer in den Vorstand auf und betreut die vereinseigene Homepage weiterhin. Rigo Bubeck wurde als Beisitzer bestätigt. Die Kassenprüfer bleiben Gabi Alfano und Alexander Borho.

Die Internetseite des Freundeskreises Purkersdorf (www.fk-badsaeckingen-purkersdorf.de) wird aktuell auf den neuesten Stand gebracht.