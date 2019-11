von Werner Probst

Er ist Alt-Bürgermeister, Ehrenbürger und eine Persönlichkeit, die das Stadtgeschehen in Bad Säckingen bis heute ebenso mitbestimmt wie polarisiert: Die Rede ist von Günther Nufer, der am Freitag, 29. November, seinen 80. Geburtstag feiert. 32 Jahre lang – von 1972 bis 2003 – amtierte er als Rathauschef der Trompeterstadt. Gerade einmal 32 Jahre war er alt, als er in dieses Amt gewählt wurde.

Nufer denkt vorrangig an die Errungenschaften seiner Amtszeit zurück. Geprägt war sie gerade in den Anfangsjahren vom Aufschwung des Kurwesens. Das Kurgebiet wurde gebaut, Säckingen erhielt das Prädikat Heilbad, und durfte sich fortan Bad Säckingen nennen. Im Gesundheitssektor entstanden zahlreiche Arbeitsplätze. Dieser Erfolg half dabei, die Rückschläge zu verkraften, sagt Nufer. Durch die Kreisreform verlor Säckingen den Status als Kreissitz. Die Probleme in der Textilindustrie machten auch vor der Bad Säckingen nicht Halt und führten zur Schließung namhafter Unternehmen.

Zur Person Günther Nufer kam in Baden-Baden zur Welt, machte das Abitur und studierte der Rechts- und Staatswissenschaft in Freiburg. Nach dem Ersten Staatsexamen absolvierte er sein Referendariat in Stuttgart. Nach dem zweiten Staatsexamen 1967 und dem Auslandsstudium in Straßburg und Paris folgte 1969 die Promotion. Im Stuttgarter Staatsministerium arbeitete er, unter anderem mit Manfred Rommel und Gerhard Mayer-Vorfelder, in der Landesregierung.

Doch die Blütephase des Kurwesens war nicht unbegrenzt. Probleme setzten bereits Mitte der 90er Jahre ein. Schon bei Nufers Verabschiedung in den Ruhestand waren die Auswirkungen vielerorts sichtbar, wenngleich erst einige Jahre später das Kurmittelhaus insolvent war und einstmals bedeutende Kliniken den Betrieb einstellen mussten. Das größte Bauwerk, an dessen Zustandekommen Nufer als Rathauschef großen Anteil hatte, war die neue Rheinbrücke, was die Innenstadt und die Holzbrücke wesentlich entlastete. Dadurch wurde die Altstadtsanierung möglich gemacht.

Günther Nufers Schaffenskraft ist ungebrochen. Noch immer ist er in vielen Funktionen aktiv, wenngleich er sich auch bewusst Zeit für Hobbys, wie die Jagd oder das Golfen, nimmt. Nach wie vor führt er die Geschäfte in der Physiotherapie- und Massageschule und der Golfwelt Hochrhein, die mit viel Anstrengung erweitert wurde.

Der aus Säckingen stammende Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, Rudolf Eberle, hatte Nufer damals vorgeschlagen, sich als Bürgermeister zu bewerben. Das tat er 1972 mit Erfolg. Er war von 1973 bis 1999 Mitglied des Waldshuter Kreistages und Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Ab 1973 war er vier Jahre Bezirksvorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung der Baden-Württembergischen CDU, ehe er 22 Jahre als Landesvorsitzender fungierte. Er gehörte dem Finanzausschuss des Städtetages an. 30 Jahre war er im Vorstand des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. 16 Jahre war Nufer zudem im Regionalverband Hochrhein-Bodensee tätig.

Von 1972 bis 1991 war er Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkassen Bad Säckingen und anschließend bei der Sparkasse Hochrhein. Weitere Ämter hatte er bei der Landesbank Baden-Württemberg, der Sparkassenversicherungs-Holding und war Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg. Als Geschäftsführer des Bad Säckinger Kurmittelhauses fungierte er bis 2004. Zu den jüngsten Freuden seines erfolgreichen Wirkens gehört, dass die Schule für Ergotherapie nun ihre endgültige Anerkennung erhielt.

Einen Ausgleich vom Alltagsstress gab und gibt es für Nufer insbesondere durch die Musik. Großes Vergnügen bereitete ihm das Mitwirken im Stadtratschor, auch im badischen Bürgermeisterchor war Nufers Stimme gefragt.

Die Trompeterstadt wäre ohne Nufers Einsatz heute sicherlich eine andere. Bad Säckingen ist dem Jubilar wie auch seiner Ehefrau Hannelore schnell ans Herz gewachsen. Das Paar ist seit 1965 verheiratet und hat zwei Kinder. Inzwischen gibt es auch vier Enkelkinder, die Oma und Opa regelmäßig auf Trab halten.