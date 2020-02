von Jennifer Moog

Zum 1. April soll sie steigen – die Vergnügungssteuer. Von bisher 15 auf 20 Prozent der Bruttokasse, also des Gesamtumsatzes. Die Vorlage der Stadt hatte vorgesehen, die Steuer eigentlich nur auf 18 Prozent zu erhöhen. Auf Antrag von CDU-Fraktionschef Michael Maier wurde allerdings die Erhöhung um fünf statt der angesetzten drei Prozent beschlossen. Versteuert werden sollen damit vor allem Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit, Spielhallen, Bars und Diskos.

Regionaler Vergleich Mit einer Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 20 Prozent der Bruttokasse liegt Bad Säckingen im regionalen Vergleich im oberen Bereich. Während Stühlingen bereits im vergangenen Jahr Vergnügen mit 20 Prozent besteuerte, erhöhte die Stadt Waldshut die Vergnügungssteuer zum neuen Jahr auf 22 Prozent. Am wenigsten muss für Vergnügen in der Region in Wutöschingen gezahlt werden, nämlich vier Prozent.

Von einer Erhöhung zeigten sich jedoch nicht alle Gemeinderatsmitglieder überzeugt. Angelo De Rosa, Linke, plädiert dafür, auf eine Erhöhung der Vergnügungssteuer zu verzichten. Viele Gastronomen seien auf das Geld, welches sie durch Spielautomaten verdienen, angewiesen. Schon durch die jüngste Änderung des Glücksspielgesetzes hätten viele die Anzahl ihrer Spielautomaten von drei auf zwei verringern müssen. Eine zusätzliche Erhöhung der Vergnügungssteuer würde sie weiter finanziell belasten. Seinem Antrag stimmte allerdings keiner der 19 anderen Gemeinderäte zu.

Zustimmung fand hingegen der Antrag von Michael Maier. Er forderte statt der von der Stadt angedachten 18 Prozent, die Steuer gleich auf 20 Prozent zu erhöhen. Zehn der 20 anwesenden Stadträte stimmten für diesen Antrag, fünf dagegen und weitere fünf enthielten sich.

Unklar ist noch, wie sich die Erhöhung der Vergnügungssteuer im Haushalt niederschlagen wird. Stadtkämmerin Bettina Huber geht allerdings von einem Haushaltsplus in 2020/2021 von rund 25.000 Euro aus. Bürgermeister Alexander Guhl machte allerdings klar, dass die Auswirkungen durch die Umsetzung des Glücksspielgesetzes noch nicht genau einzuschätzen seien, weshalb diese Zahl nur als grober Richtwert gesehen werden könne. Denn durch die Umsetzung des Glücksspielgesetzes wurde die Anzahl der Spielautomaten und die der Spielhallen in der Stadt reduziert.

Begründet wurde der Antrag zur Erhöhung der Vergnügungssteuer damit, dass Bad Säckingen mit den bisherigen 15 Prozent im regionalen Vergleich im unteren Mittelfeld gelegen habe. In Lörrach liege die Vergnügungssteuer bereits bei über 20 Prozent. Auch Waldshut habe die Steuer zum Jahresbeginn erhöht.

Wie sieht es mit einer Wettbürosteuer aus?

Eine Wettbürosteuer wird es in Bad Säckingen auf absehbare Zeit nicht geben. Bürgermeister Guhl betonte, dass es hier noch zu viele Unsicherheiten gebe, die noch geprüft werden müssten. Bei der Wettbürosteuer handelt es sich um eine besondere Form der Vergnügungssteuer, mit der Pferde- und Sportwetten besteuert werden sollen.