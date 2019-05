von Irmgard Kaiser

Einen Erfolg können die Schüler der neunten Klasse der Rudolf-Graber-Schule verbuchen: Sie siegten in ihrer Altersgruppe beim bundesweiten Schülerwettbewerb „Echt Kuh-L“. Nächste Woche reisen die zwölf Jugendlichen für drei Tage nach Berlin zur Preisverleihung – das ist für sie ebenfalls ein schöner Teil des Gewinns. Aus 422 Gestaltungs-, Medien- und Projektarbeiten zum Thema „Ackern für die Vielfalt: Teamarbeit in und mit der Natur“ hatte die Jury die 42 Gewinnergruppen ausgewählt und in vier Altersgruppen gewertet.

Arbeit zur Streuobstwiese

Bei der Gruppe der neunten und zehnten Klassen holten die Bad Säckinger Jugendlichen den ersten Preis mit ihrem Leporello „Das bunte Leben auf einer Streuobstwiese“, ein Faltbuch mit Zeichnungen von Pflanzen und Tieren auf einer Streuobstwiese.

Das selbstgebaute Wildbienenhäuschen aus Altholz mit Metalldach und eine Tüte Bienenglück mit fünf Gramm Samen von Wildblumen präsentieren die Finanzexpertinnen der Schülerfirma Sophie Döbele (Buchhaltung) und Irem Sevindik (Rechnungswesen). | Bild: Irmgard Kaiser

Als Mitglieder der Schülerfirma RGS Lebenswert betreuten die Jugendlichen der Rudolf-Graber-Schule, die sich seit dem siebten Schuljahr mit der Schülerfirma beschäftigt hatten, die Streuobstwiese in Hochsal und stellten eine bunte Palette an Produkten aus den gesammelten Äpfeln her – von Marmelade über Essig, Sirup und Butter bis zum Chutney. Folgeobjekt war die Blumenwiese für Wildbienen, der sie viel Zeit widmeten. Es wurden Wildbienen-Häuschen aus Altholz hergestellt, die Bohrlöcher sorgfältig ausgefeilt, da sich die Wildbienen in staubiger Umgebung nicht so wohl fühlen würden.

Die Jungen durften bei Sanitär Maier in Laufenburg die Räume und Werkzeuge nutzen, um die Dächer aus Blech präzise zu biegen. Ebenso wurden Tütchen mit fünf Gramm Wildblumensamen unter dem Namen „Eine Tüte Bienenglück“ abgefüllt und verkauft. Die Arbeit machte der Klasse viel Spaß, doch von den Schülern wurde auch einiges an Einsatz abverlangt, ebenso wie von ihrer Klassenlehrerin Ines Bölle und Fachlehrerin Angela Lütte, die viel Herzblut und Freizeit in die Arbeit steckten, „denn mit den im üblichen Stundenplan zur Verfügung stehenden Stunden wäre das nicht möglich“, erklärte Bölle.

Die Reise wird verlängert

Umso mehr können die kommenden Tage genossen werden. Und nicht nur drei Tage – auf eigene Kosten hat die neunte Klasse die Reise um zwei Tage verlängert, denn die Reise fällt auf die Woche, für die eine Hütte in Österreich gebucht war. Als vor zwei Wochen die Gewinnmitteilung kam, wurde die Österreich-Reise storniert. Mit den eingeplanten Finanzen wollen sich die Schüler nun die Verlängerung und einige Sehenswürdigkeiten gönnen, wie einen Besuch im Wachsfigurenkabinett.

Am Montag geht die Reise um 5.15 Uhr los, um 13.30 Uhr soll die Reisegruppe in Berlin sein. Das Programm sieht einiges vor, wie den Besuch des Reichstags, des Prinzessinnengartens und des Brandenburger Tors. Für die Preisverleihung wartet vor allem auf Julia Hasenkamp eine Herausforderung. Sie wird den Preis entgegennehmen und ein Videointerview geben. Darin hat sie Übung, vergangenes Jahr hielt sie auf dem Cannstatter Wasen eine Ansprache, als die RGS Lebenswert den Baden-württembergischen Genossenschaftspreis 2018 gewann.