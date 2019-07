von Hrvoje Miloslavic

„Das Wunder der Schöpfung“ lautet der Titel einer Ausstellung, die derzeit im St. Marienhaus zu sehen ist. Gezeigt werden im Erdgeschoss des Pflegeheimes Collagen von Ingrid Vöckt, die sich dem Thema „Schöpfung“, der von Gott erschaffenen Welt der Pflanzen, Tiere und Naturphänomene, nicht nur mit religiös motiviertem Optimismus, sondern auch mit technologiekritischem Blick annähert.

Die in privatem Kreise abgehaltene Vernissage nutze die Künstlerin dazu, Rückblick zu halten und ehemaligen Arbeitskollegen, Freunden und Weggefährten zu danken, die sie durch ihr künstlerisches Leben begleitet und stets in diesem bestärkt hätten. Mit der Ausstellung wolle sie auch dazu beitragen, zu zeigen „wie schön und gemütlich es in unserem Marienhaus ist“, so Vöckt. Sie hoffe sehr, dass es noch lange erhalten bleibe, fügte sie hinzu.

Die Gäste der Vernissage kamen in den Genuss einer Führung, in der Vöckt ihre Arbeiten, Motivationen und Inspirationen, Arbeitsweise- und Techniken sowie gewissen Schwierigkeiten bei der Anfertigung ihrer Kunstwerke erläuterte. Bei ihren Bildern mit Titeln wie „Das Auge sieht die Schönheit“, „Der Herbst in seiner Farbenpracht“, „Die kunterbunte Rasselbande“, „Winterurlaub“ oder „Die Quelle des Lebens“ handelt es sich um eine Zusammenstellung von Motiven aus gängigen Zeitschriften, die sie mithilfe von Schere, Rasierklinge, Nadel und Klebstift zu aussagekräftigen Naturbildkompositionen verknüft.

In der keineswegs negativ zu bewertenden Naivität der Naturdarstellung kommt einerseits die Verehrung der Schöpfung durch die Künstlerin, andererseits aber auch die Verletzlichkeit der Natur und die Sorge um das Wohlergehen von Mensch sowie Tier- und Pflanzenwelt zum Ausdruck.

Die Ausstellung „Das Wunder der Schöpfung“ mit Arbeiten von Ingrid Vöckt im Marienhaus ist bis Mittwoch, 31. Juli, täglich von 10 bis 16 Uhr zu sehen.