Bad Säckingen-Rippolingen Die Sängerinnen des Gesangvereins Liederkranz Rippolingen experimentieren gern

Das Frauenchörle des Gesangvereins Liederkranz Rippolingen geht neue Wege mit unkonventionellen Rhythmen und komplexer Musik.

Als tragende Säule im kulturellen Leben des Dorfes und als Stütze im Gemeinschaftsleben bezeichnete Ortsvorsteher Friedrich Schupp den Gesangverein Liederkranz bei dessen Hauptversammlung im Gemeindesaal. Welche wichtige Rolle der Chor im Ort spielt, kam bei den einzelnen Berichten deutlich zum Ausdruck.

Die Freude und der Spaß am Gesang und dadurch Gemeinschaft zu erleben, bezeichnete der Vorsitzende Manfred Wenisch als bedeutenden Beitrag, der Vereinzelung in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Damit der Gesangverein auch zukünftig so leistungsfähig wie bisher bleibt, nannte Wenisch die Werbung neuer Mitglieder als eine wichtige Aufgabe für das angebrochene Vereinsjahr 2018.

Dass der Rippolinger Chor auch neue Wege einschlägt, zeigten die Ausführungen der Dirigentin des Frauenchörles, Marina Matt. Hier haben die Mitglieder die Möglichkeit, kreativ mit der Stimme zu experimentieren, unkonventionelle Rhythmen zu erarbeiten und komplexe, ansprechende und schwungvolle Musik zu gestalten.

In den Mittelpunkt seines Rückblicks auf das vergangene Jahr sowie des Ausblicks auf das Jahr 2018 stellte Ehrendirigent Hubert Alznauer das Jahreskonzert am 5. Mai. Unter dem Motto „Hamburg und das blaue Meer“ wird ein stimmgewaltiger Shanty Chor mit Sängern aus Rippolingen, Murg und den Vierteleschlotzern aus Wehr Seemannlieder erklingen lassen. Mit dem Thema „Liebeskummer“ befasst sich der gemischte Chor des Liederkranzes musikalisch. Auch der Frauenchor sowie das Frauenchörchen werden auftreten. Seit zehn Jahren besteht eine hervorragend funktionierende Kooperation mit der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule. Da ist es selbstverständlich, dass auch der Grundschulchor am Konzert mitwirkt.

Zu einer optimalen Vorbereitung auf den Konzertabend gehört der Probenbesuch. Neun Sänger waren im Jahr 2017 fast bei allen Singstunden dabei. Dies sind: Johanna Waßmer, Helga Steiner, Christine Gehr, Martin Kramer, Bruno Huber, Rudi Oberscheidt, Bernhard Gerspach, Walter Lehmann und Berthold Lütte.

In Wort und Bild ließ Christine Gehr auf amüsante Weise in ihrem Jahresbericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Neben den Theaterabenden war der von Jan van den Eijkel organisierte Ausflug in die Niederlande unter dem Thema „Wassermanagement“ ein Höhepunkt.

Keine Veränderungen im Vorstand gab es bei den Wahlen. Die Anwesenden bestätigten die bisherigen beiden stellvertretenden Vorsitzenden Jana Oelschläger und Bernhard Gerspach sowie Schriftführerin Christine Gehr in ihren Ämtern. Die Aufgabe des Festwirts übernimmt weiterhin Manfred Waßmer. Vereinswirte sind wiederum Manuela Bodwen und Martin Kramer. Die Kasse werden Thomas Gehr und Rainer Matt prüfen.

Der Verein

Der Liederkranz Rippolingen, als Männerchor 1923 gegründet, besteht seit 1998 als gemischter Chor (Dirigent: Hubert Alznauer). Daneben besteht noch ein Frauenchörchen (Dirigentin: Marina Matt). Neben 143 Passivmitgliedern gehören 26 Sänger dem Gesangverein an. Circa 40 Proben und weitere Anlässe standen im Jahr 2017 auf dem Programm. Wichtiger Termin: Das Jahreskonzert am 5. Mai. Kontakt ber den Vorsitzenden Manfred Wenisch, Telefon 07761/76 87, oder im Internet (www.liederkranz-rippolingen.de).