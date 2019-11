von Gerd Leutenecker

Sieben Jahre sind vergangen, jetzt hat die Stadtmusik abermals eine Solisten-Matinee geboten. Für knapp 300 Zuhören im Kursaal war am späteren Sonntagvormittag eine mannigfache Vielfalt der Instrumente erlebbar. Das 45-köpfige Orchester der Stadtmusik hat in jedem Register ambitionierte Qualität geboten.

Musikdirektor Johannes Brenke hatte noch im Vorfeld mehr sein Augenmerk auf musikalische Variationen gelegt; weniger konzertant, mehr Programmabwechslung rückte in den Mittelpunkt. Die Abwechslung bot Gelegenheit für Neues. Jahn Niclas Glatzel hatte als Vorsitzender der Stadtmusik gleich in seiner Eröffnungsansprache Spannung erzeugt: „Durch alle Register haben wir solistisch was zu bieten“.

Das Solo der Posaunen war ganz im Orchester integriert. | Bild: Gerd Leutenecker

Mit David Gillinghams „Symphonic Proclamation“ kam eine sehr spritzige Ouvertüre aus den 70er Jahren zur Aufführung. Dreiteilig arrangiert, boten anfänglich Horn, Trompeten und Posaunen einen blechbetonten Part. Den beendete die Tuba mit einem dumpfen Kontrapunkt. Der Mittelteil war den empfindsamen Blasinstrumenten vorbehalten. Am Schluss kamen die Schlagwerker fulminant zu ihrem Durchsetzungsvermögen. Alles in Allem im Arrangement schon der Hinweis auf hervorgehobenen Solistenpartituren. Das „Csárdás“ von Vittorio Monti war auf vier Klarinetten ausgerichtet. Das Orchester sollte eher im Hintergrund wirken. Raphaela Brenke, Tanja Ebner und Eva Koch an ihren Klarinetten und Hans Tabbert an der Bassklarinette standen im Mittelpunkt.

Die Stadtmusik Bad Säckingen bei der sehr gut besuchten Solisten Matinee im Kursaal. | Bild: Gerd Leutenecker

Ein eher durch Big-Band-Charakter geprägtes Stück von Gilbert Tinner folgte. In „Slidestream“ waren die Posaunisten gefordert. Farbenfroh und schwungvoll boten Tobias Biendl, Jahn Niclas Glatzel, Burkhard Ladig, Nikolas Merkle und Marcus Posniak gekonnt ein Registersolo. In der „Gardenparty“ vom isländischen Komponisten Eythor Gunnarsson war „Halblautes“ angesagt, wie Brenke seine Schlagwerker ankündigte.

Stefan Erk bot am Vibraphone ein sehr geschätzes Solo. | Bild: Gerd Leutenecker

Showelemente gehören dabei zum Repertoire. Das Stück hat ein durchgehendes Thema und wird durch viele Variationen verziert. Die ausgiebigen Soli jedes Einzelnen der Schlagwerker waren strahlend. Zwar immer ganz im Hintergrund des Orchesters platziert, aber unüberhörbar anschaulich in den Vordergrund gespielt. Im Anschluss glänzte Stefan Erk am Vibraphone. „A Tribute to Lionel“ war sehr jazzig und der Solist wie auch das Orchester wurden mit viel Applaus honoriert. Das längste Stück war ein Medley in Erinnerung an Udo Jürgens. Mit einem schnellen Ritt durch die Rhythmen und Instrumente waren die Solo-Instrumente erneut im Vordergrund.

Johannes Brenke fand zu jedem Stück und Solo die passenden Worte. | Bild: Gerd Leutenecker

Zwei Zugaben waren gewünscht und wurden gerne gegeben. „Im Galopp zum Schluss und so schnell das Blech kann“ kündigte Brenke den Endspurt an. Die auffallend vielen anwesenden Musikvereinsdirigenten aus der gesamten Region waren beeindruckt. Der Willaringer Dirigent Hubert Ücker lobte: „Total bunt und sehr unterhaltsam“. Auch Josef Klein vom Musikverein Oberhof war beeindruckt. Brenke versprach eine baldige Fortsetzung der Solitsten-Matinee. Die Spenden für die Veranstaltung gehen übrigens vollumfänglich in die Jugendausbildung, merkte Vorstand Glatzel an.