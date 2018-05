Bad Säckingen Die Raumnot hat bald ein Ende: Richtfest am Pavillon der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule

Die Raumnot hat bald ein Ende: Richtfest am Pavillon der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule

Am Pavillon der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen wurde Richtfest gefeiert. Die Bauarbeiten sollen zu Beginn des neuen Schuljahres beendet sein, der Neubau kostet 800.000 Euro.

Die Bauarbeiten rund um die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule gehen voran. Jetzt wurde Richtfest für den neuen Ganztagspavillon der Schule gefeiert. „Aus gutem Grund sagen wir nicht nur Mensa zu dem Gebäude“, erklärt der Rektor der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule, Michael Maier.

Denn die Schüler sollen künftig nicht nur dort essen, sondern der Pavillon soll auch für das Nachmittagsangebot der Schüler der Ganztagsschule genutzt werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres im September soll der Pavillon der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule fertig sein.

Erst im Januar 2018 war Spatenstich für den neuen Pavillon, der 80 Kindern Platz bietet und eine Größe von 250 Quadratmetern hat. In dem neuen Gebäude werden Speisen für die Kinder zubereitet und ausgeteilt. Am Nachmittag wird der Raum dann als zusätzlicher Raum für das Nachmittagsangebot genutzt. „So wird die Raumnot an unserer Schule ein wenig gemildert“, sagt Rektor Maier.

Immerhin rund acht bis zehn Stunden pro Tag verbringen die Schüler gemeinsam in der Schule. „Kein Mensch kann nur acht Stunden lang Lernen“, so Michael Maier. „Es ist wichtig, dass die Schüler auch gemeinsam Freizeit verbringen und dazu gehört auch, dass man zusammensitzt.“

Bisher herrschten bei der Essensausgabe beengte Verhältnisse, ein Zustand der auch Bürgermeister Alexander Guhl und der Stadt Bad Säckingen nicht verborgen geblieben ist. „Wir setzen damit ein Signal, dass wir unserer Aufgabe als Schulträger nachkommen möchten“, sagte der Bürgermeister beim Richtfest, bei dem neben den Schülern selbst auch viele Stadträte und die beteiligten Handwerker anwesend waren.

„Wir möchten die Lernbedingungen verbessern und zeigen, wie gut unsere Schule ist“, sagte Guhl weiter. „Die Hans-Thoma-Schule ist aber auch ein Beispiel, dass eine Gemeinschaftsschule wachsen kann.“

Das Bauvolumen des neuen Pavillons beträgt 800 000 Euro. Davon werden 280 000 Euro von der Schulbauförderung bezuschusst. Zwischen den einzelnen Redebeiträgen und dem traditionellen Richtspruch wurden die Gäste durch das Schulorchester unter der Leitung von Pia Schwenke musikalisch durch das Programm begleitet.