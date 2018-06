Bad Säckingen Die Ranzengarde, der Musikzug der Narrenzunft Bad Säckingen, blickt auf ein aktives Jahr zurück

Die Ranzengarde der Narrenzunft Bad Säckingen bilanziert ein gutes Jahr. Die 27 aktiven Musiker freuen sich bereits sehr auf das große Narrentreffen im kommenden Jahr.

Die Ranzengarde der Narrenzunft Bad Säckingen bleibt weiterhin gut aufgestellt. Eine rege Teilnahme bei den Probeterminen, guter Zuspruch bei der jüngeren Generation und ein lebendiges Vereinsjahr konnten von der Vorsitzenden Ramona Butz festgehalten werden. Auch die Hauptversammlung im Gallusturm war am Donnerstagabend gut besucht. Bei 27 aktiven Musikern herrscht Vorfreude auf das große Narrentreffen in der Stadt im kommenden Jahr.

Butz zeigte in ihrem närrisch angehauchten Jahresrückblick, wie aktiv und im Stadtleben verhaftet das Musikcorps ist. Die Fasnacht alleine entspricht nicht ihrem Anspruch auf geselliges Miteinander. Ob beim Brückenfest oder dem Weihnachtsmarkt, die Ranzengarde steht parat und wirkt gänzlich unmusikalisch mit. Schließlich muss für die Gardeuniform regelmäßig Geld in den Säckel eingespült werden, wie es Kassenwart Jürgen Waßmer launig umschrieb. Der grüne Waffenrock wird in Schuss gehalten. Ganz ihrem Namen entsprechend, gibt es zahlreiche Prachtexemplare, die ihren Ranzen gut in die Garde einbringen.

Klar, beim Nachwuchs überwiegt noch der Typ „Spargeltarzan“. Wolfgang Schmid hat als Kammerwart kein leichtes Spiel. Der Nachwuchs wächst rasch und wird immer größer, „aber die Uniformen sind gut im Schuss“, hielt Schmid fest. Bei den Neuanschaffungen ist im zurückliegenden Jahr zusammen mit der Narrenzunft einiges zustande gekommen. Von der Ranzengarde selber steht die Instandhaltung der Instrumente und nötige Ersatzbeschaffungen im Vordergrund. Da fließt ihr erwirtschaftetes Geld rein.

Zunftmeister Rolf Meyer sprach in seinen Grußworten unumwunden die Erwartungshaltung an die Ranzengarde an. Mitmachen sei die eine Sache, sich auf das kommende Großereignis vorzubereiten, eine andere. Schon zum 11.11. ist der Musikcorps fest eingeplant. Dann treffen sich die Oberen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht in der Trompeterstadt.

Die diesjährigen Ehrungen gingen von Seiten der Ranzengarde alleinig an fünf fest etablierte Gardenachwuchs, die seit ihrer Kindheit mitwirken. Bürgermeister Alexander Guhl schwenkte in seinen Worte wieder eher auf das närrische Treiben in der Stadt ein. „Schon in den ersten Tagen im Jahr werde ich abgesetzt, sonst wär’s doch trist und grau“, stellte schmunzelnd das Stadtoberhaupt fest. Selbst Mitglied in der Ranzengarde, gehen die Narren doch pfleglich mit ihm um, forderte Guhl die Narren heraus.

Die turnusmäßigen Neuwahlen waren wieder einstimmige Bestätigungen. Ramona Butz bleibt Vorsitzende, Paul Kokoschka Schriftführer und Toni Licata Beisitzer.