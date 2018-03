Bad Säckingen Die Queen Revival Band bringt eine ganz eigene Art von Magie ins Gloria-Theater

Rockfans feiern die Queen Revival Band im Gloria-Theater. Die Musiker verkörpern die Originale authentisch und lassen die Hits wieder aufleben.

Wenn Frauen der Generation 50plus in Perlenkette und weißer Bluse feiern, sich gestandene Männer vor Rührung in den Armen liegen, Paare neben den Sitzflächen tanzen, dann kann das nur eines bedeuten – die Queen Revival Band ist wieder im Gloria-Theater in Bad Säckingen zu Gast. Am Donnerstagabend sorgte die Tribute Band um Freddy-Mercury-Double Harry Rose (Sänger und Frontman der Band), Lead-Gitarrist Stefan Pfeiffer (Gitarre und Gesang), Christoph Stowasser (Bass und Gesang), Piid Plötzer (Schlagzeug und Gesang) und Sebastian Simmich (Keyboards und Gesang) einmal mehr für ausverkauftes Haus.

Das Publikum schien der Band schon entgegenzufiebern, bevor sie überhaupt auf der Bühne war. Die Begeisterung schwappte schon bei den ersten Tönen über, stieg von Lied zu Lied weiter. „Könnt Ihr noch?“, fragte Rose schelmisch. Dass es schwächelt, lässt sich das Publikum nicht nachsagen. Hits, wie „It’s a Kind of Magic“, „You don’t fool me“ und „Don’t stop me now“, lassen die Glieder der Queenfans fast schon von alleine zappeln. Das gesamte Publikum singt, tanzt, schunkelt, jubelt und pfeift vor Begeisterung – und es strahlt.

Harry Rose (singt, spielt Klavier und Gitarre), Lead-Gitarrist Stefan Pfeiffer mit seinen umwerfenden Gitarrenriffs und der Rest der Band geben den Fans, was sie wollen: „Friends will be Friends“, „Radio Gaga“, „I want to break free“ „Great Pretender“, „Bohemian Rhapsody“, „Love of my Life“, „A Night at the Opera“ und weitere große Hits, aber auch Lieder, die nicht tagtäglich die Hitlisten im Radio rauf und runtergespielt wurden. Ganz in Freddy-Mercury-Manier gibt Harry Rose den Macho. er ist mal eingehüllt in die britische Fahne mal in Hermelinmantel und Krone zu „We are the Champions“, das darf im Göoria natürlich nicht fehlen.

Die Coverband lebt die Queen-Musik und ihre Fans lieben sie dafür. Mehr als zweieinhalb Stunden satter Queen- Sound, permanenter Jubel, der jeden Titel belohnt. Die Fans wollen die Musiker am Ende nicht mehr gehen lassen, ihre Begeisterung ist grenzenlos. Dafür gibt es Zugaben, bis alle, Fans und Band, gleichermaßen erschöpft, aber glücklich sind und sich auf das nächste Mal freuen. So wie Ellen Rummler (49) aus Schwörstadt. Sie kam zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal. „Der zweite Teil der Show war gigantisch“, schwärmt sie. Ellen Rummel war begeistert, wie Harry Rose „die Hommage an Freddy rübergebracht hat.“