Wer in einem Straßencafé oder Restaurant im Freien sitzt, möchte sich entspannen und wie gerade jetzt, die ersten Frühlingsstrahlen der Sonne genießen. Und zwar ohne von Autofahrern, die unberechtigt vor dem Café oder Restaurant hin- und herrangieren, belästigt oder gar gefährdet zu werden. Dies war auch schon seit geraumer Zeit der Wunsch von Andrea Scalabrin von der Osteria Bar "Eden" in Bad Säckingen. Genauer gesagt, seit Samstag, 7. Mai 2016, als ein über 80-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, ungebremst in die Stuhlreihen der Osteria Bar "Eden" fuhr und dort und auf der Weiterfahrt an der gesamten Längsseite in Richtung "Alte Zunft" die dort sitzenden Menschen umfuhr. Bilanz: Zwei Tote, neuen Schwer- und 18 Leichtverletzte.

Bad Säckingen Auf dem Spitalplatz soll kein Unfall mehr passieren – dafür soll ein Poller sorgen, der ab Ende April installiert werden könnte Das könnte Sie auch interessieren

Der Spitalplatz wurde zwar daraufhin zur Fußgängerzone, die Anlieferung für Lieferanten begrenzt bis 11 Uhr morgens – doch in der Realität interessiert das niemand. Sowohl Auto- wie auch Lastwagen-Fahrer fahren zu allen möglichen Zeiten auf den Spitalplatz, teilweise so dicht an den auf der Außenterrasse der Osteria Bar "Eden" sitzenden Gäste vorbei, dass diese entsetzt und vor lauter Angst aufspringen. Vielen Gästen sitzt noch immer der Schock des Unfalls in den Knochen.

Bad Säckingen Autos machen aus dem Bad Säckinger Spitalplatz eine Gefahrenzone Das könnte Sie auch interessieren

Damit so etwas nicht noch einmal passiert, lässt die Stadt Bad Säckingen seit Montag fünf Poller inklusive vier Ketten vom Technischen Dienst rund um die Außenterrasse der Osteria Bar "Eden" installieren, die die Gäste künftig besser schützen sollen.

Bad Säckingen Erfolg für Carola Plassmann und Andrea Scalabrin: Der Spitalplatz soll einen Elektro-Poller erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Andrea Scalabrin ist froh darüber, dass die Stadt den Auftrag erteilt hat, weil sie Sicherheit für ihre Gäste möchte und dies kundgetan hatte. Auch ist für die Gäste ab Mittwoch – die Arbeiten werden am Dienstag fertig gestellt sein – klar ersichtlich, bis wohin die Grenze der Gartenwirtschaft verläuft. Aber am Wichtigsten ist ihr, dass sie ihren Gästen mit den Pollern ein kleines bisschen mehr Sicherheit bieten kann.