von sk

Ein 54 Jahre alter Mann parkte am Donnerstag seinen Honda zwischen 9.10 und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tullastraße. Als der Mann zu seinem Wagen zurückkam, wies dieser eine tiefe Eindellung am vorderen linken Kotflügel auf. Auch die Stoßstange war in diesem Bereich beschädigt. Möglicherweise war ein Fahrzeug mit Anhänger gegen den geparkten Wagen gestoßen. Die Polizei Bad Säckingen sucht Zeugen (Telefon 07761/934-0)