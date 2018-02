Bad Säckingen Die Parksituation in der Rheinbadstraße ändert sich: Künftig gibt es dort nur noch Anwohnerstellplätze

Die Parksituation in der Rheinbadstraße ändert sich: Künftig gibt es dort nur noch Anwohnerstellplätze

Die sechs bisher öffentlich nutzbaren Auto-Stellplätze in der Rheinbadstraße sind künftig Anwohnern mit Berechtigungsschein vorbehalten. Die Motorradstellplätze sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Die Stadtverwaltung Bad Säckingen teilt in einer Presse­information mit, dass die sechs öffentlichen Parkplätze in der Rheinbadstraße durch Beschluss des Gemeinderats vom 2. Oktober 2017 abgeschafft und als Bewohnerstellplätze ausgewiesen werden. Der dort befindliche Parkscheinautomat wird in der kommenden Woche abgebaut und die verkehrsrechtliche Beschilderung entsprechend geändert. Die bestehenden Motorradstellplätze sind von dieser Änderung nicht betroffen und bleiben erhalten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stellplätze ab dem genannten Zeitpunkt nicht mehr als öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen, sondern ausschließlich Bewohnern im dortigen Umfeld auf Antrag zur Nutzung zugewiesen werden. Die berechtigten Bewohner erhalten eine entsprechende Berechtigungskarte, die im Fahrzeug ausgelegt werden muss.

Auch in der Zufahrt von der Waldshuter Straße bei der evangelischen Kirche wird mit einer Hinweistafel darauf aufmerksam gemacht, dass in Richtung Innenstadt keine öffentlichen Parkplätze vorhanden sind.

Grund für den Gemeinderatsbeschluss war, dass die wenigen öffentlichen Parkplätze aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur Fußgängerzone einen unerwünschten Parkplatzsuchverkehr verursacht haben. Durch die Einziehung der Parkplätze und Ausweisung als Bewohnerstellplätze soll auch die Verkehrssicherheit erhöht und ein weiterer Schritt zur Verkehrsberuhigung realisiert werden.