von Herbert Schnäbele

Nicht mit einer strafrechtlichen Verurteilung, sondern mit der Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung endete der Prozess gegen den 58-Jährigen vor dem Landgericht in Waldshut. Er hatte sich im Februar gegen seine Festnahme gewehrt und mit einem Messer auf einen Polizisten eingestochen.

Bad Säckingen Prozessauftakt am Landgericht: 58-Jähriger soll in Bad Säckingen mit Messer auf Polizisten eingestochen haben Das könnte Sie auch interessieren

Wegen einer günstigen Sozialprognose, wurde die Unterbringung unter strengen Auflagen auf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Sachverständige hatte in seinem knapp dreistündigen Vortrag die psychische Erkrankung des Beschuldigten als klassische schizoaffektive Psychose (krankhafte seelische Störung) bezeichnet, die manisch depressive Phasen verursache, aber keine Persönlichkeitsstörung hervorgerufen habe. Die Erkrankung begründe eine Schuldunfähigkeit, weil der Patient nicht fähig sei, das Unrecht seiner Tat zu erkennen.

Bad Säckingen „Die Stimmen im Kopf hatten die Kontrolle“: Prozessauftakt im Fall um die Messerattacke auf einen Polizisten Das könnte Sie auch interessieren

Das erkläre auch, warum sich der Beschuldigte beim Tatablauf bedroht gefühlt, die Polizeibeamten als solche nicht erkannt und geglaubt habe, sich wehren zu müssen. In mehreren Gesprächen in den Wochen und Monaten nach der Tat habe sich eine deutliche Besserung des Gesundheitszustandes eingestellt, die darauf schließen lasse, dass der Patient außerhalb dieser depressiven Phasen mit medikamentöser Behandlung ein normales Leben führen könne, konstatierte der Gutachter.

Ein ganz netter Mensch

Er sei außerhalb dieser Phasen eigentlich ein ganz netter Mensch, der sozial eingebunden und intellektuell aktiv sei. Er lebe in geordneten Verhältnissen in einer Eigentumswohnung, kümmere sich um seine Mutter und habe einen Freundeskreis. Außerdem zeige er sich einsichtig und bereue die Tat. Es gebe keine Anhaltspunkte für Suchtprobleme, untermauerte der Sachverständige seine positive Sozialprognose. Deshalb sehe er in der Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung mit Auflagen den Königsweg, resümierte er.

Bad Säckingen Drei Zeugen zeichnen beim Angeklagten im Messerstecherei-Prozess in Waldshut das Bild von einer gewaltfreien Vergangenheit Das könnte Sie auch interessieren

Staatsanwältin Carolin Hils stellte fest, dass die Hauptverhandlung den Tatbestand bestätigt habe und bejahte die Schuldunfähigkeit. Sie plädierte für eine Behandlung mit Depotspritzen, mit denen die medikamentöse Behandlung besser kontrollierbar sei. Verteidigerin Kristina Müller betonte, dass die Polizei nicht wegen Suizidgefahr, sondern wegen Hilfe in einer aktuellen Situation gerufen worden sei und bekräftige die günstige Sozialprognose. Sie verdeutlichte das Zusammentreffen ungünstiger Umstände. Bei seinem letzten Wort betonte der Beschuldigte erneut, wie sehr ihm das Geschehen leid tue und er sich einer medizinischen Behandlung unterziehen werde.

Das Urteil

In seinem Urteil verkündete der Vorsitzende, Richter Martin Hauser, die Unterbringung des Beschuldigten gemäß § 63 Strafgesetzbuch in einem psychiatrischen Krankenhaus mit Aussetzung zur Bewährung unter erheblichen Auflagen hinsichtlich der weiteren psychiatrischen Behandlung. Der Beschuldigte hat die Kosten zu tragen.