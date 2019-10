von Maria Schlageter

Es war einmal eine verwunschene Stadt am Hochrhein, die war bekannt als die Trompeterstadt. Und in eben jener Stadt geschah es, dass sich an drei goldenen Tagen im Oktober Junge und Alte von sagenhaften Erzählungen verzaubern ließen. Geschichtenerzähler und kreative Werkstätten zogen die Menschen in ihren Bann und brachte sie zum Staunen, Stöbern, Schwärmen – so in etwa könnte man das jüngste Wochenende in Bad Säckingen beschreiben, würde man darüber in einem Fabelbuch lesen. Ganz so verkehrt wäre das gar nicht, den an vergangenen drei Tagen, stand alles im Zeichen von Märchen.

Fabelhafte Wesen, wie dieser Drache, sorgten in den Altstadtgassen bei allen Besuchern für große Augen und Spaß. | Bild: Maria Schlageter

Initiiert vom Stadtmarketingverein „Pro Bad Säckingen“, haben sich die Märchentage mittlerweile zu einer festen Größe entwickelt. Jedes Jahr locken die Geschichten aus fernen Zeiten tausende Besucher in die Bad Säckinger Innenstadt. Diese Marke dürfte auch die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung geknackt haben: Dank sonnigem Wetter und zusätzlichen Angeboten, wie dem Antikmarkt und dem gestrigen verkaufsoffenen Sonntag, war die märchenhaft geschmückte Altstadt von Freitag bis Sonntag sehr gut besucht.

Bastelfreude gab es unter anderem im Hobby- und Kunstgeschäft Butz in der Schützenstraße, wo die Kinder Wichtel selbst filzen konnten. | Bild: Maria Schlageter

Die Helden aus den Grimmschen Märchen säumten die Straßenecken, während die Geschäfte mit Sonderaktionen lockten: Bastelangebote, wie das Kreieren eigener Märchenmützen oder Wichtel filzen, knifflige Denkaufgaben, die lustige Truppe Grex Fabula, die in den Gassen unterwegs und natürlich die vorgetragenen Märchen selbst ließen Kinderherzen höher schlagen.

Die Klassiker aus Grimms Märchen gab es am Samstag im Schuhgeschäft Eiche zu hören: Sabina Maguza las vor. | Bild: Maria Schlageter

An zu wenigen Attraktionen mangelte es dem Programm definitiv nicht. Während es für manche fast ein bisschen zu viel und unübersichtlich war, schätzt Elisabeth Vogt, die Vorsitzende von Pro Bad Säckingen die Vielfalt der Märchentage. Es sei für jede Altersklasse etwas dabei, außerdem entzerrt das abwechslungsreiche Angebot die Veranstaltung, die in ihren ersten Jahren nur im Kursaal stattfand. So war jede Lesung und jede Bastelei sein eigener Höhepunkt. Dabei stachen besonders der Gallusturm und der Diebsturm mit ihrem passenden Ambiente als Veranstaltungsorte heraus.

Die Resonanz der Besucher fiel jedenfalls positiv aus, wie auch Vogt am Sonntagmittag bestätigen konnte. Für sie sind die Märchentag, gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Ereignis, das generationsübergreifend zum Nachdenken bringt. „Es ist eine Veranstaltung, die glücklich macht. Gerade im Alltag sind Märchen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber hier sorgen sie für Gänsehautmomente.“