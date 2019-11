von sk

Das Adventskonzert des Bad Säckinger Kammerchors ist inzwischen zu einer geschätzten Tradition geworden. Auch an diesem ersten Adventssonntag will der Chor wieder mit beliebten und weniger bekannten Chor- und Instrumentalwerken auf die Vorweihnachtszeit einstimmen, schreibt er in einer Pressemitteilung. Er wird verstärkt durch Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden sowie durch Gastsänger, die unter anderem durch das Mitsingprojekt des Kammerchors für den Auftritt gewonnen wurden.

Der Termin Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche Bad Säckingen. Eintritt: 12 Euro, für Schüler und Studenten 6 Euro; Kinder bis zehn Jahre frei. Karten gibt es bei Buchhandlung und Schreibwaren „Schwarz auf Weiß“ und an der Abendkasse.

Es erklingen Chorwerke und adventliche Motetten der Barockzeit und Romantik, zum Beispiel von Dietrich Buxtehude, Carl Loewe, Gottfried H. Stölzel, Johannes Brahms sowie englische Carols, unter anderem von John Rutter. Unter der Leitung von Wolfgang Haller spielen das Orchester des Kammerchors und an der Orgel Stephan Kreutz. Bei einigen Liedern ist das Publikum zum Mitsingen eingeladen.