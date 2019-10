Das Ergebnis der Untersuchung des Säckinger Handels mag auf den ersten Blick überraschen. Christoph Dieckmanns von der Beratungsfirma cdi-Projekte präsentierte dem Hauptausschuss einen umfassenden Einblick in die Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung: Trotz der zunehmenden Beliebtheit des Onlinehandels sei die Zufriedenheit mit dem Angebot in Bad Säckingen sehr hoch.

„Bad Säckingen bietet eine attraktive Innenstadt und Wohlfühlatmosphäre“, so Dieckmanns. Gleichzeitig gebe es bereits Defizite bei der Verknüpfung von stationärem Handel und Onlinepräsenz: Keine oder nur veraltete Internetseiten der Geschäfte können langfristig zur Gefahr werden. „Wenn man online nicht gesehen wird, dann gibt es einen nicht“, so der Experte. Gerade Kunden aus der Schweiz würden sich gerne online informieren. Mit immerhin 30 Prozent des Einzelhandelsumsatzes sorgen die Einkaufstouristen laut IHK Hochrein-Bodensee für eine „anhaltende Sonderkonjunktur“. Auf Gäste aus dem entfernten Umland und Touristen entfallen weitere zwölf Prozent des Gesamtumsatzes von 158 Millionen Euro (Stand: 2014).

Pro Bad Säckingen Im Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen haben sich Handel und Gewerbe zu einer Werbe- und Marketinggemeinschaft zusammengefunden. 1858 gegründet, zählt der Verein heute 225 Mitglieder aus Handel und Dienstleitung, aber auch Handwerk, Industrie, Hotellerie und Gastronomie und Vereinen. In seiner jetzigen Form besteht der Gewerbeverein sei Sommer 2010 und wird aktuell von Elisabeth Vogt geleitet. Die Vorsitzende ist gleichzeitig in der Stadtverwaltung für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zuständig.

Bei der Inspiration zum Kauf haben soziale Medien sowie die Internetseiten von Händlern und reine Onlinehändler wie Amazon die Nase vorne. Die Internetseiten lokaler Händler hingegen werden seltener aufgesucht, Newsletter und E-Mails sind für die Meisten uninteressant. Aktiv und schnell im Internet zu prüfen, ob der gewünschte Artikel verfügbar sei, diesen zu reservieren oder gleich zu bestellen werde immer wichtiger, erklärte Dieckmanns.

Trotzdem gab es eine klare Empfehlung an die Gemeinderäte und den Bürgermeister: „Die Stadt sollte sich aus solchen Prozessen raus halten. Wenn Sie dem Handel hinterherlaufen, haben sie verloren.“ Eine Digitalisierung des Handels müsse von den Akteuren selbst kommen. Jeder Händler kenne sein Publikum schließlich am besten und könne auf deren Vorlieben eingehen. Von Seiten der Stadt gelte es, die Rahmenbedingungen zu gestalten und als Vermittler aufzutreten.

Es besteht Handlungsbedarf

Das Handlungsbedarf besteht, stellte auch Elisabeth Vogt vom Stadtmarketing fest: „Wir haben Geschäfte, denen es seht gut geht und andere, besonders kleinere, die zu kämpfen haben.“ In manchen Geschäften könne man immer noch nicht mit Karte zahlen, Internetseiten seien teilweise nicht vorhanden oder veraltetet. Hinzu komme der zunehmende Verkehr, der Einkäufer abhalte: „Wir müssen jetzt handeln.“. Auch wenn im Ausschuss hierzu breite Zustimmung herrschte: von mehreren Gemeinderäten gab es Zweifel an der Bereitschaft der Händler, selbst aktiv zu werden.

Die Studie Bad Säckingen nimmt am Landesförderprogramm „Digitale Zukunftkommune@bw“ teil. Dadurch erhält die Kommune Fördermittel für die Erstellung von Digitalisierungskonzepten in den Bereichen Schulen, E-Government und Handel. Die Stadt selbst hat im Haushaltsjahr 2019 hierfür 50 000 Euro eingeplant. Die Untersuchung Die externe Beratungsfirma cdi-Projekte mit Sitz am Bodensee arbeitete hierfür mit Elisabeth Vogt, Vorsitzende von Pro Bad Säckingen und städtischer Beauftragter für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, zusammen. Nach Vorrecherchen und Gesprächen mit der IHK Hochhrein-Bodensee gab es im April und Mai eine Passantenbefragung in Bad Säckingen. Schüler der Berufsfachschule haben 358 zufällig ausgewählte Passanten zu ihren Einkaufsgewohnheiten befragt. Das Einkaufsverhalten Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, mindestens einmal in der Woche in der Innenstadt einzukaufen, fast ein Drittel sogar mehrmals pro Woche. Gleichzeitig kauft mehr als die Hälfte der Kunden gleich mehrmals im Monat online ein. Nur gut 20 Prozent gaben an, seltener als monatlich oder nie im Internet einzukaufen. Besonders Lebensmittel werden noch vorwiegend im stationären Handel gekauft, auch für Gesundheits- und Kosmetikprodukte geht die Mehrheit lieber in die Drogerie oder Apotheke vor Ort. Gut 70 Prozent der Befragten kauft auch Kleidung und Schuhe gerne vor Ort als im Internet. Die direkte Konkurrenz zum Onlinehandel ist vor allem bei Bekleidung, Sportartikeln, Schmuck/Uhren sowie Büchern/Musik/Filmen ersichtlich: Hier kaufen die Befragten ebenso häufig online wie im Handel vor Ort ein. Die Empfehlung Als erster Schritt empfiehlt der Christoph Dieckmanns, die Präsenz der Säckinger Geschäfte im Internet zu erhöhen. Wird dann auch Online-Handel angeboten, könne man von diesem stark wachsenden Bereich profitieren. Eine stärkere Vernetzung von Internetangebot und dem Angebot im Laden bietet dem Kunden Mehrwert, den er im Internet nicht findet: die von vielen geschätzte Beratung vor Ort, verbunden mit der umfassenden Verfügbarkeit von Waren im Internet. Dieser digitale Wandel muss aber an die jeweiligen Kunden angepasst sein und vom Einzelhändler selbst vorangebracht werden.

Durch die zahlungsfreudige Schweizer Kundschaft verwöhnt, sei der Veränderungswille bei vielen Einzelhändlern gering, so der einhellige Tenor. „Wir müssen gebetsmühlenartig dran bleiben“, waren sich Vogt und Bürgermeister Alexander Guhl einig. Von Vernetzung, besonders der kleineren Händler, über eine Stadt-App bis hin zu Schulungen und Paketangeboten zur Homepage-Erstellung – die Gemeinderäte sammelten eine Vielzahl von Ideen, um den Handel beim digitalen Wandel zu fördern und die Attraktivität des Einkaufsortes Bad Säckingen zu erhalten. Vermutlich die wichtigste Anregung: Die Präsentation zur Studie auch den Händlern zugänglich zu machen.