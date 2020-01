von Werner Probst

Die weit über Bad Säckingen bekannte Acryl- und Seidenmalerin Brigitte Rettig wird am Samstag, 4. Januar, 80 Jahre alt. 20 Jahre lang hat sie in der Hochrhein- und Rheumaklinik im Seidenmalen unterrichtet und mehrere Jahre auch in der Eggbergklinik im Acrylmalen und Filzen.

Die heutigen Aktivitäten

Brigitte Rettig ist auch heute noch eine Frohnatur. Seit sie im Ruhestand ist, hat für sie geradezu ein neues Leben begonnen. Täglich hält sie sich mit Wanderungen körperlich fit, wobei es durchaus sein kann, dass sie mehr als zwei Stunden unterwegs ist. Nach wie vor kümmert sie sich aber auch noch selbst um ihren Haushalt und wenn dann noch Zeit bleibt, greift sie immer noch gerne zu Pinsel und Farbe. So gibt es kaum noch ein freies Plätzchen an den Wänden der dreigeschossigen Wohnung, wo ein zusätzliches Bild angebracht werden könnte.

Der Werdegang

Seit dem Jahr 1957 wohnt Brigitte Rettig in Bad Säckingen. Sie besuchte die Handelsschule, ehe sie beim Rechtsanwaltsbüro Hauss eine Lehre absolvierte. „Die Arbeit machte mir großen Spaß“, sagt die Jubilarin. 1960 machte sie die Abschlussprüfung bei der Anwaltskammer in Freiburg. 1963 heiratete sie ihren späteren Ehemann Gerhard Rettig. Im Bad Säckinger Münster fand die Trauung statt. In der Parkstraße hat das Paar dann eine Wohnung bezogen. Drei Kinder kamen auf die Welt. Von 1978 an war die Jubilarin 22 Jahre lang im Pfarramt tätig, ehe sie in den Ruhestand ging.

Die früheren Aktivitäten

Wenn Brigitte Rettig heute zurückblickt, dann denkt sie gerne an die vielen schönen Jahre in der Trompeterstadt zurück. Hier ließ sie 14 Jahre lang ihre Stimme im Kirchenchor erklingen, hatte zwölf Jahre die Leitung des Frauenkreises inne und wirkte bei der Organisation des Brücken- und Kurzentrumsfestes mit.

Die schlimme Kindheit

Aber auch an ihre schlimme Kinderzeit erinnert Brigitte Rettig sich noch deutlich. So erlebte sie hautnah, wie ihre Geburtsstadt Rathenow 1945 bombardiert wurde und sie mit ihrer Mutter flüchten musste. 1952 kam die Familie nach Berlin und dann nach Bremen. Bald konnte die Familie aber nach Strittmatt umziehen, wo eine Schwester der Mutter wohnte. 1957 zog die Familie dann nach Bad Säckingen um.

Die Freuden des Alters

Hier, in der Wohnung mitten in der Altstadt, gefällt es ihr gut. Sie freut sich über jeden Tag, den sie zusammen mit ihrem Ehemann bei guter Gesundheit verbringen und in geselligen Stunden auch noch ein Gläschen Rotwein genießen kann. Gerne erinnert sie sich aber auch daran, wie sie in jungen Jahren mit dem Motorrad den Schwarzwald erkundet haben und mit vielen Urlaubsreisen die Schönheiten anderer Länder erkundet haben.