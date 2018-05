Bad Säckingen Die Künstlerin Christel Andrea Steiers stellt in der Villa Berberich aus

"Brichst du auf gen Ithaka" ist der Titel der Ausstellung von Christel Andrea Steier mit Malerei und Skulptur im Bad Säckinger Kulturhaus Villa Berberich, die bis 17. Juni zu sehen ist.

Ein Gedicht des bedeutendsten griechischen Lyrikers der Neuzeit, Konstantinos Kavafis, ist eine kleine Richtlinie zu Christel Andrea Steiers bildhaften Gedanken der „inneren Landschaften“. So heißt eigentlich ihre Bilderserie, die die Malerin aus Bernau seit Freitag in einer städtischen Ausstellung in der Villa Berberich allerdings unter dem Übertitel „Brichst du auf gen Ithaka...“ zeigt.

Die gängige Interpretation dieser Verszeile des griechischen Dichters, der sich damit an Homers „Odyssee“ anlehnt, lautet: Der Weg ist das Ziel. Grundaussagen des Gedichts finden sich im übertragenen Sinn in den Arbeiten Steiers. In ihren Bildern und Skulpturen spielt die Künstlerin auf die äußeren und inneren Welten bei ihrer Reise durch die Bilder an. Steier hat, wie es in dem Gedicht metaphorisch heißt, eine „lange Fahrt“ hinter sich, um eine solche geschlossene Maltechnik und stilistische Einheit präsentieren zu können wie in dieser Einzelschau.

Wer ihr Oeuvre kennt, weiß, dass sie auch ganz anders arbeitet und einen weiten Weg zu dieser neuen Werkreihe der Farbreliefs in der speziellen geriffelten Spachteltechnik mit rillenartiger Struktur zurückgelegt hat. Sicher war es auch ein Weg voller malerischer Abenteuer und Erkenntnisse, denn Steier bezieht alle ihre Arbeiten auf Fragen des Lebens. Und dies, obwohl man auf den Gemälden keine Menschen, kein Haus, aber Assoziationen an Bäume, Himmel, Meer, Horizont sieht. Bis auf die horizontalen Landschaftsstrukturen ist eigentlich alles abstrakt gemalt, meist in der universellen, geschlossenen Form des Quadrats.

Abgesehen vom hochgesinnten Denken der Malerin und den Werken als Synonym für Lebensfragen, erkennt der Besucher, dass die Ausstellung so konzipiert ist, dass sich in jedem Raum ein Bild oder eine Skulptur – oft ein markant rotes Bild oder eine verschlungene Holzform – als Hingucker findet, der mit den anderen Ausstellungsobjekten korrespondiert. Zudem fallen Blickachsen auf, die den Blick auf ein Bild oder eine Holzskulptur frei geben.

Die Künstlerin verzichtet auf die üblichen Untertitel, die normalerweise Hinweise auf die Werkinhalte geben, weil sie empfindet, dass solche Titel die Menschen in eine Richtung lenken, die sie gar nicht will.“Ithaka“ als Metapher einer langen Fahrt ist indes als Ausgangsmaterial für die eigene künstlerische Aussage geeignet.

Darauf lief bei der Vernissage auch das Gespräch zwischen Christel Andrea Steier und Kulturreferentin Christine Stanzel hinaus.

Es war eine Einführung in Dialogform, die gut zu den ausgestellten Bildern passte, liegt in ihnen doch eine gewisse Dialektik. Genau diese Gegensätze von impressionistisch anmutenden Landschaften, die jedoch aus der Erinnerung und freien Imagination heraus komponiert sind, wurden gesprächsweise verständlich herausgearbeitet.

"Brichst du auf gen Ithaka" ist der Titel der Ausstellung von Christel Andrea Steier mit Malerei und Skulptur im Bad Säckinger Kulturhaus Villa Berberich. Dauer: bis 17. Juni, geöffnet Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonn- und Feiertag 14 bis 17 Uhr. Im Rahmenprogramm: 9. Juni, 16 Uhr, experimentelle Musik mit Michael Neymeyer. Zur Finissage am Sonntag, 17.Juni, 15 Uhr, liest Conrad Schierenberg aus seinem neuen Buch. Die Künstlerin ist an den Wochenenden anwesend und führt durch die Ausstellung.