von sk

Die Karateschule Bad Säckingen freut sich, am kommenden Samstag, 6. Juli, ab 11 Uhr die Weltmeisterin Christine Heinrich, 4. Dan, zum Kata-Lehrgang in der Flößerhalle in Wallbach begrüßen zu dürfen. Die Weltmeisterin 2014, Deutsche Meisterin 2017/2018 und Assistenztrainerin im Deutschen Karateverband (DKV), gibt vier Trainingseinheiten, jeweils zwei für die Unterstufe (Weiß- bis Blaugurtträger) und für die Oberstufe (Braun- bis Schwarzgurtträger). Sie bringt den Teilnehmern dabei vier verschiedene Katas (Form des Scheinkampfs) bei. Auch die konkrete Anwendung der darin enthaltenen Techniken und Bewegungsabläufe am Partner ist Thema.

Die Karateschule sorgt für Verpflegung mit belegten Brötchen, Obstsalat, Kuchen und Getränken und freut sich über zahlreiche Sportler und Zuschauer. Der Karateverein mit den meisten Teilnehmern (Gastgeber ausgeschlossen) erhält einen Pokal. Wer Interesse hat, den japanischen Kampfsport zu erlernen, kann auch unverbindlich in ein Training in der neu gebauten Halle am Schulzentrum (zwischen Werner-Kirchhofer-Realschule und Hans-Thoma-Schule) in Bad Säckingen hineinschnuppern. Weitere Informationen und die Trainingszeiten sind im Internet zu finden (www.karate-bs.de).