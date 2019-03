von Michael Gottstein

Dass Gabriele Hauber für ihre 25-jährige Tätigkeit im Dienste der Jugendmusikschule Bad Säckingen eine Ehrung bekommen würde, war ihr im Vorfeld sicher klar gewesen, aber die Form der Feier konnte das Kollegium bis zuletzt vor ihr geheim halten. Und so überraschten die Lehrer die Sekretärin am Schmutzigen Donnerstag mit dem Narrenmarsch und Konfettikanonen.

"Dem Kollegium ist es wichtig, Gabriele Hauber diese Ehre am heiligen Schmutzigen Donnerstag zuteil werden zu lassen", meinte der Jugendmusikschulleiter Manuel Wagner, zumal die Sekretärin der Fasnacht nicht abgeneigt sei. Dass die Lehrer die närrischen Melodien von Notenblättern abspielen mussten, erklärte Joachim Pfläging mit deren "unterschiedlichen kulturellen Hintergründen".

Sie kennt alle Daten und Fakten

Bürgermeister Alexander Guhl sprach der Jubilarin im Namen der Stadt und des Zweckverbandes Dank und Anerkennung für 25 Jahre im öffentlichen Dienst aus. "Sie ist der Kontakt nach draußen und der Garant dafür, dass alles gut geht." Eine gute Verwaltung erkenne man daran, dass sie reibungslos im Hintergrund arbeite. "Eine Verwaltung fällt meistens nur dann auf, wenn etwas schief geht, und über Gabriele Hauber sind mir noch nie Beschwerden zu Ohren gekommen." Ihr Engagement gehe weit über das hinaus, was man verlangen könne. Auch Manuel Wagner dankte ihr für die unentbehrliche Unterstützung, denn "wenn hier jemand alle Daten und Fakten kennt, dann ist das Gabriele Hauber". In den Dank schloss er auch ihre Kollegin Vita Eckert und die FSJ-Kraft Lena Breitenfeld ein.

Die Geehrte zeigte sich von der Überraschungsparty überwältigt, dankte dem "tollen Team" für das gute Miteinander und versicherte, dass ihr die Arbeit noch immer "riesige Freude" bereite. In diesem Jahr werden einige Neuerungen in Form der Digitalisierung und Datenschutzverordnung auf die Schule zukommen. An der Institution arbeiten viele Lehrkräfte, die außerhalb wohnen und nicht immer zu Besprechungen anreisen können, daher möchte man die Möglichkeit zu Fernkonferenzen einrichten, das Verwaltungsprogramm umstellen und neue Software installieren. "Zum Glück zählt Frau Hauber zu denjenigen, die sich gerne auf Neues einstellen", so Manuel Wagner.