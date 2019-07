Die Dorfputzete der Jugendfeuerwehren Bad Säckingen und Wallbach nach dem Wallbacher Dorffest entlang des Rheinuferweg hat Tradition. Pflicht und Nützliches mit Spaß zu verbinden, steht hinter der Idee. Wenn alle Spuren des Dorffestes entlang des Weges beseitigt sind, lassen die Ausbilder auch den Spaßfaktor zu. Gleichzeitig mit der Dorfputzete gibt die Jugendfeuerwehr ihr Sommerferienprogramm bekannt.

Auch am Dienstagabend hieß es zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber da die Schläuche schwer, lang und schwierig zu navigieren sind, wird der Spaßfaktor meist unabsichtlich vorgezogen, auch deshalb, weil sich die Gruppen einander aus zwei Richtungen dem zentralen Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus näherten Bis jeder der rund 25 Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren wusste, wie er die Schläuche zu handhaben hat, waren alle nass, Betreuer inklusive.

Eine kühle Dusche wäre ja angenehm, aber in voller Montur, sprich mit Stiefeln und Arbeitsklamotten, die durch die Nässe wie Säcke an einem kleben, ist das eher weniger ein Vergnügen. Ihr Vergnügen hatten jedoch die zahlreichen Wallbacher Bürger, die in Scharen und in Badekleidung mitten durch die Dorfputzete marschierten: Da gab´s die ersten kühlenden Wassertropfen und später im Rhein noch eine extra Dusche von oben per Wasserstrahl vom Feuerwehrauto, was von den Badenden mit lautem Gelächter quittiert wurde.

Um sich vorzustellen, veranstaltet die Jugendfeuerwehr Bad Säckingen auch in diesem Jahr wieder ihr Sommerferienprogramm. Die Termine sind am 6. und am 20. August, jeweils dienstags von 18 bis 19.30 Uhr, beim Feuerwehrgerätehaus in Obersäckingen. Organisiert werden die Veranstaltungen vom Betreuerteam um Jugendleiter Roy Dede, Stellvertreter Fabian Fischer sowie Carsten Otteny aus Rippolingen. Mit dabei auch die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr, zusammengeschlossen aus Bad Säckingen, Wallbach, Harpolingen und Rippolingen. Dass der Anteil Mädchen bei der Jugendfeuerwehr mittlerweile 50 Prozent beträgt, freut Roy Dede und seine Kollegen besonders. Und ein paar ganz kleine Mädchen warten bereits sehnsüchtig darauf, dass es vielleicht auch bald mal eine Gruppe für die Minis gibt bei der Feuerwehr.