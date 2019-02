von Christiane Pfeifer

Mit 22 Kandidaten für die Gemeinderatswahl und sieben für die Kreistagswahlen gehen der Stadtverband der Grünen ins Rennen. Für die Wahl des Ortschaftsrates Rippolingen gibt es drei, für Harpolingen zwei Kandidaten.

Bad Säckingen Acht Kandidaten treten für die Linke in Bad Säckingen bei den Kommunalwahlen an Das könnte Sie auch interessieren

Gut besucht war am Mittwochabend das Haus Fischerzunft bei der Nominierungsveranstaltung der Grünen. Vorsitzender Karsten Sielemann begrüßte die 22 Anwesenden. Er bedauerte, dass fünf Mitglieder verhindert waren, freute sich aber bekannt zu geben, dass die Kandidatin für den Gemeinderat, Wioletta Koch, ihr drittes Kind bekommen hat und wohlauf ist.

Sie kandidieren für den Ortschaftsrat (von links) Lüder Rosenhagen und Bernd Michael Kramer (Harpolingen) sowie Franz Stortz, Ulrich Groß und Rolf Joist (Rippolingen). | Bild: Christiane Pfeifer

Ruth Cremer-Ricken ist begeistert über die jungen Mitglieder: "Ich freue mich, so engagierte junge Leute mit auf der Liste zu haben." Einer von ihnen ist der 20-jährige angehende Student Jonathan Niedermaier oder der 23-jährige Student Blert Dermaku.

Bad Säckingen CDU schickt als erste Partei in Bad Säckingen die Kandidaten für die Kommunalwahl ins Rennen Das könnte Sie auch interessieren

Ausschließlich für den Kreistag kandidieren Sylvia Haueisen und Manfred Trenkle, ihnen liegt besonders die Entwicklung des Campus auf dem Herzen. Auch Ruth Cremer-Ricken, die Mitglied im Aufsichtsrat für den Campus ist, betonte: "Der Campus ist für uns gerade für die Nachbetreuung von Krankenhausaufenthalten eine große Chance." Ruth Cremer-Ricken erläuterte weiter, dass der finanzielle Rahmen beim Campus und der Haushalt im Allgemeinen weitere Anliegen der Grünen sind. "Wir sind eine der höchst verschuldeten Städte in Baden Württemberg, deshalb ist Haushaltsdisziplin und ein nachhaltiger Haushaltsplan unablässig", so Ruth Cremer-Ricken.

Die Kandidaten für die Kreistagswahl (von links): Manfred Trenkle, Ruth Cremer-Ricken, Rolf Joist, Karsten Sielemann, Sylvia Haueisen und Bernd Michael Kramer. Es fehlt Wioletta Koch. | Bild: Christiane Pfeifer

Ein weiterer Themenschwerpunkt, so Ruth Cremer-Ricken, wird der Zugverkehr und die Elektrifizierung sein. Auch der Wohnungsbau mit einem nachhaltigen Konzept soll vorangetrieben werden. So soll laut Cremer-Ricken im neuen Wohngebiet, das im Leimet entstehen soll, gleich an den Bau eines Kindergartens gedacht werden. "Nicht vergessen darf man, dass die Kinder anschließend einen Platz an der Schule benötigen", so Cremer-Ricken.

Bad Säckingen Sie wollen für die CDU in den Gemeinderat Bad Säckingen und den Kreistag Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Die Liste wurde laut Vorsitzender Ute Macht vorab gemeinsam aufgestellt und die Reihenfolge einvernehmlich angestimmt. "Wir haben es so gestaltet, das Nachnominierungen möglich sind", sagte Ruth Cremer-Ricken. Eines der neuen Gesichter an diesem Abend war die Grundschullehrerin aus Rippolingen Sabine Schneider-Bertucco. Die 55-Jährige freut sich auf die neuen Herausforderungen und Eindrücke in der Kommunalpolitik.

Die Grünen im Landkreis Waldshut konnten in diesem Jahr 16 neue Mitglieder verbuchen, davon sind sechs aus Bad Säckingen. "Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig unsere Themen sind", so Ruth Cremer-Ricken.