von dai

Mit seiner herzförmigen Nase verbindet der kleine Löwe Leo auch als Hauptfigur im Musiktheater: „Die Abenteuer des kleinen Löwen Leo“, die Kinder der Anton-Leo-Schule und Rudolf-Graber-Schule. Bei vollbesetzten Plätzen führten die acht- bis zehnjährigen Kinder am vergangenen Donnerstag ihr selbst geschriebenes Singspiel auf. Musikalisch unterstützt wurden die Kinder durch eine enge Kooperation mit der Jugendmusikschule.

Lampenfieber vor dem Auftritt

„Für die Schüler waren die Vorbereitungen sehr aufregend“. Laut Rektor Dieter Walz durften die Kinder der beiden Schulen aktiv an der Gestaltung des Singspiels mitwirken. „Wir haben das Musical in Kooperation mit der Rudolf-Graber-Schule, sowie mit der Jugendmusikschule gestaltet“, so Walz.

Bühnenbild und Kostüme selbst gebastelt

Neben einem selbstgebauten Bühnenbild und selbstgestalteten Kostümen, wurden auch die Geschichten rund um die „Abenteuer des kleinen Löwen Leo“ zusammen mit den Kindern erarbeitet, aufgeschrieben und musikalisch verpackt. So ließen die Schüler Leo während seiner Abenteuer so einiges erleben. Neben gefährlichen Begegnungen – etwa mit einem Krokodil am Nil, das nur ein Ziel verfolgt: Fressen – durfte der kleine Löwe Leo auch neue Freundschaften knüpfen.

Hilfsbereitschaft und Verantwortung als roter Faden

Mit Texten wie: „Er ist ein kleiner Löwe und trotzdem hat er Mut. Er ist ein kleiner Löwe und doch im Herzen groß“, begleitete der Kinderchor, kostümiert als bunte Tiere aus dem Löwenland, unter der Leitung von Ann-Kathrin Schmerbeck von der Jugendmusikschule die spannenden Erlebnisse des mutigen Löwen.

Themen wie Hilfsbereitschaft, Familie und Verantwortung zogen sich wie ein roter Faden durch das Musiktheater und zeigten spielerisch: „Zusammen geht es besser und allein kann kein Wesen glücklich sein.“