Mir ist neulich mein Computer krachend abgestürzt, nichts ging mehr. Ich hätte aber ein wichtiges Dokument einscannen und via mail versenden sollen. Da stand ich zuerst einmal hilflos da. Dann habe ich aber alles so erledigt wie man es früher getan hat, also ein handschriftliches Anschreiben verfasst, Briefkopf und Formatierung, Adressfeld und so weitet, mir einem guten alten Füllfederhalter zu Papier gebracht. Dann das Ganze kuvertiert, Briefmarke drauf, so etwas völlig Altmodisches hatte ich zufällig sogar noch zuhause.

Aber anstelle einen Klick zu machen um die Botschaft per mail zu versenden habe ich fast andächtig das Kuvert genommen, meinen Hund angeleint und richtig traditionell, fast romantisch verklärt das Kuvert zur Post getragen und dort in einen fast historisch zu nennenden gelben Briefkasten gesteckt. Auf diesem stand geschrieben: „tägliche Leerung zwischen 15 und 17 Uhr“. Dann war alles getan. Das war zwar der zig-fache Zeitaufwand, war aber irgendwie sehr entschleunigt und hat mir am Ende sogar Spass bereitet. Das war fast wie eine Zeitreise in die ferne Vergangenheit.