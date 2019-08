von Christiane Pfeifer

Die Bundesfeier in Stein, der Schweizer Nachbargemeinde von Bad Säckingen, wurde am Vorabend des 1. August gefeiert. Anstelle eines Feuerwerks gab es das traditionelle Risotto und eine Hüpfburg für die Kinder, von der Gemeinde gesponsert.

Heimat war das zentrale Thema bei der Ansprache von Nationalratskandidat Bruno Buschel (rechts). Der Gemeindeammann von Stein, Beat Käser (links), entschied sich gegen ein Feuerwerk. | Bild: Christiane Pfeifer

„Auf das Feuerwerk verzichten wir bewusst“, sagte Gemeindeammann Beat Käser bei seiner Ansprache. Die Gründe dafür seien vielseitig, die Sicherheitsabstände von 100 Metern zum ersten Gebäude müssten zunächst einmal eingehalten werden. Käser sagte dazu: „Das Feuerwerk wäre durch die Neumatt-Überbauung einfach zu weit weg.“ Ein weiterer Grund sei der Tier- und Umweltschutz Käser erklärte: „Wir möchten ein positives Zeichen geben.“ Er stellte abschließend fest: „Die Kosten, die wir durch das Feuerwerk eingespart haben, möchten wir lieber in eine Hüpfburg für die Kinder und ein gratis Risotto für alle investieren.“

Die Alphorngruppe Kaisten trug zum Rahmenprogramm bei der Bundesfeier in Stein bei. | Bild: Christiane Pfeifer

Das Risottoessen zur Bundesfeier hat in Stein eine lange Tradition. Käser dankte der Risotto-Mannschaft und dem Turnverein Stein für die Festwirtschaft. Rocco Olivadese war bereits zum 41. Mal im Koch-Team mit dabei. Er erklärte: „Safran gibt unserem Risotto die intensive Farbe.“ Klaus Strebel schwang zum 13. Mal den Kochlöffel und rührte in den schweren Zubern. Er berichtete: „Früher waren das Waschzuber, die beim Militär genutzt worden sind.“ Neu im Team ist Sergio Olivito, er half mit Martin und Elli Frey aus Wallbach seit dem frühen Mittag dabei, das Gericht zuzubereiten. Insgesamt 450 Portionen Risotto wurden ab 19 Uhr restlos verteilt.

Die Alphorngruppe Kaisten gab dem Programm mit sechs Bläsern einen stimmigen Rahmen. Im Anschluss ging der Nationalratskandidat und Gemeindeammann von Münchwilen, Bruno Tüscher, der Frage nach, was Heimat bedeutet. Er sagte: „Heimat definiert sich nicht über einen geografischen Ort, sondern vor allem über Gefühle.“ Tüscher weiter: „Bei mir sind es Gefühle der Zugehörigkeit, der Vertrautheit und der Sicherheit.“ Tüscher betonte, wie wichtig es ist, sich in seiner Gemeinde einzusetzen: „Ob dies in einem Vereinsvorstand, einer Kommission oder im Gemeinderat ist, spielt keine Rolle.“

Der Höhepunkt für die Kinder, war der Laternenmarsch, angeführt von den Tambouren Möhlin. Rund 50 Kinder zogen mit Lichtern durch Stein.