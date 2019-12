von sk

Die legendäre Manfred Mann‚s Earth Band gastiert am Donnerstag, 16. Januar, im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Ihre Hits prägen seit Jahrzehnten die Radioprogramme – auch hierzulande, schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung. Titel wie „Blinded By The Light“, „Davy‘s On The Road Again“, „Father Of Day, Father Of Night“ und „Mighty Quinn“ kennen nicht nur die eingefleischten Fans der Manfred Mann‚s Earth Band.

Der unverwechselbare Rocksound der britischen Formation um Keyboarder Manfred Mann ist so gut wie jedem geläufig, der mit Hits aus den vergangenen Jahrzehnten in Berührung kommt. Nun kommen die internationalen Bühnenstars am Donnerstag, 16. Januar, nach Bad Säckingen ins Gloria-Theater.

Der Termin Das Konzert der Manfred Mann‚s Earth Band findet am Donnerstag, 16. Januar, im Gloria-Theater in Bad Säckingen statt. Showbeginn ist um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 48 und 63 Euro. Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), übers Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Vor mehr als 40 Jahren gründete Manfred Mann seine legendäre Earth Band. Mit ihr hatte der aus Südafrika stammende Musiker in den 70er und Anfang der 80er Jahre große Erfolge und war regelmäßig in den Hitlisten vertreten. Die Konzerte waren europaweit ausverkauft. Berühmt wurde Manfred Mann‚s Earth Band damals schon durch ihre legendären Liveauftritte. Gründungsmitglied 1971 war auch Mick Rogers, der immer noch in der Band spielt.

Anfang 1992 wurde die 1988 aufgelöste Gruppe von Manfred Mann wieder ins Leben gerufen. Mit von der Partie waren außer dem Wahl-Londoner (Jahrgang 1940) zunächst Noel McCalla (Gesang), Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Steve Kinch (Bass) und Ex-Jethro-Tull-Drummer Clive Bunker. Ein legendäres Doppel-Live-Album hat 1997 die Klasse dieser Band dokumentiert. Dies schreibt das Gloria-Theater weiter in der Pressemitteilung.

„In unseren Gloria-hautnah-Konzerten kann man die Shows fast schon in Wohnzimmeratmosphäre verfolgen“, schwärmt Intendant Jochen Frank Schmidt. „Und das nun mit echten Weltstars zu erleben, wird ganz bestimmt ein einzigartiges Erlebnis“, mit diesen Worten freut sich Schmidt auf das Konzert.