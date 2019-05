Die Fraktion der Freien Wähler im Bad Säckinger Gemeinderat agiert ruhig. Die vier Stadträte sind meist pragmatisch und lösungsorientiert. Und: Die Fraktion der Freien Wähler ist der wohl verlässlichste Partner der Stadtverwaltung im Bad Säckinger Gemeinderat – weit mehr als die eigene Fraktion von SPD-Bürgermeister Alexander Guhl. Die Vergangenheit zeigt, dass die Freien Wähler wohl am häufigsten für die Verwaltung eine Lanze gebrochen und Verwaltungsvorlagen mitgetragen haben. Mithin stehen die Freien Wähler meist auch zwischen den kritiklastigen Fraktionen von Grünen und CDU, und sie wirken dabei manchmal wie die angepasste Regierungspartei, die dem Staats-, in diesem Fall dem Stadtoberhaupt folgt.

Freilich hängt dieser Umstand nicht an irgendeiner blinden Gefolgschaft als vielmehr an derselben Sicht auf Dinge und bietet so vielleicht ein falsches Bild.

Gleichwohl bleibt den Freien Wählern im Vergleich zu anderen die Unauffälligkeit, die fehlenden Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen könnte. Kurz gesagt: Die Freien Wähler haben nichts Aufregendes. Aber dafür haben sie auch nichts Aufgeregtes. Und in einem Gemeinderat, der ab und an auf Krawall gebürstet ist, ist das eine wohltuende Eigenschaft.

