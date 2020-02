Nehmen wird mal dieses Beispiel: Dass man einen Dieb einsperrt und den Verkehr mit Regel regelt, halten wir alle ja irgendwie schon für richtig. Aber wie das mit dem Regeln so ist, kann daraus eine richtige Regelungswut werden. Dieser heimtückischen Krankheit, die ab und an Politiker befällt, ist auch Finanzminister Olaf Scholz anheim gefallen. Wie hat sich das geäußert? Er hat die Bonpflicht erlassen. Ich weiß jetzt nicht genau, was seine Motivation für dieses Bonpflichtgesetz war (es heißt übrigens: Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen): Will Herr Scholz den letzten kleinen Pfennig-Steuersünder schnappen oder uns damit nur so richtig auf die Nerven gehen? Man weiß es nicht genau? Sicher ist jedenfalls, dass er uns (zumindest mir) so richtig auf die Nerven geht, ob das aber seine Absicht war, kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen.

Wenn ich also morgens zwei Weckle hole, bekomme ich für die 80 Cent neben den zwei Weckle auch noch einen großzügigen Kassenzettel, ob ich will oder nicht. Nehmen wir als Beispiel einen Elsässer, nennen wir ihn Eugène, nur 45 Kilometer westlich von hier: Also, Eugène geht in Saint-Louis in seine Boulangerie, holt sein Baguette, zahlt und kriegt für sein Geld nichts als nur sein Backwerk. Toll. Während wir noch das giftige Altpapier bekommen und es mit schlechtem Gewissen dem Bäcker zurücklassen, der ja für das alles auch nichts kann. Das bringt mich zu meiner Frage: Warum um alles in der Welt lassen die Franzosen bei dem ernsten Thema „Steuerhinterziehung beim Bäcker“ soviel Gleichgültigkeit walten? Kein Kassenzettel bei einer horrenden Summe von einem Euro? Französisches Laissez-Faire? Die Franzosen treiben es noch wilder. Dort gibt es seit kurzem keinen Kassenzettel mehr für Einkäufe bis zu zehn Euro. Und es kommt noch dicker: Ab 2021 fallen Kassenzettel bis zu 20 Euro weg, ab 2022 solche bis zu 30 Euro. Die Franzosen nennen das „Gesetz gegen Verschwendung“. Einsparen will man damit jährlich, glaube ich, Kassenzettelfahnen, die mehrmals um die Erde reichen würden. Und das im Namen des Umweltschutzes. Umweltschutz, klasse Idee – dass da in Scholz' Ministerium noch keiner draufgekommen ist. Wahrscheinlich gibt‘s das Wort im Finanz-Deutsch nicht.

http://andreas.gerber@suedkurier.de